október 17., péntek

Hedvig névnap

12°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gumicsere

2 órája

A négyévszakos gumi kiváltja a télit? A szerelő egyértelmű választ adott – videóval

Címkék#beol videó#négyévszakos#gumi szezon#autósok#hőmérséklet

Egyre hűvösebbek a nappalok, de különösen az éjszakák, így lassan időszerűvé válik a nyári gumi cseréje. Utánajártunk, melyek ezzel kapcsolatban a leggyakoribb tévhitek és egyúttal a négyévszakos gumikra is rákérdeztünk.

Vincze Attila

Ismét eljött az évnek azon időszaka, amikor ideje elgondolkodniuk az autósoknak azon, hogy mikor cserélik le a nyári gumit. Ezzel kapcsolatban azonban számos tévhit vagy féligazság kering a köztudatban. Ezúttal sorra veszünk néhányat, kitérve a négyévszakos gumiabroncs használatára is.

mutatjuk, mikor jó a négyévszakos gumi
Jó választás lehet a négyévszakos gumiabroncs télen, feltéve, ha nem túl extrémek a körülmények. Fotó: Beol.hu

A téli abroncsot se használjuk négyévszakos guminak

Egyesek úgy vannak vele, hogy nyáron is fent hagyják a téli gumit, pedig ez nem túl jó ötlet. A melegebb időben ugyanis a téli keverék túlzottan felmelegedhet, ami gyors kopáshoz vezethet, csökken a teljesítménye, nő a fogyasztás és a fékút is kissé hosszabb lehet. Rövid távon, esetleg tavasszal vagy ősszel még működhet valamennyire a dolog, de a nyári forróságban semmiképpen sem ajánlott.

Nem csak a hóban kell a téli gumi

Egy másik tévhit, hogy csak hóban, jégben van szükség a téli autógumira. Az igazság ezzel szemben az, hogy nem a hó jelenti az igazi kihívást, hanem a hideg. Amikor a hőmérséklet már 7 Celsius fok alatt van tartósan, a nyári gumik keveréke megkeményedik, kevésbé tud rugalmasan viselkedni, így romlik a tapadás és meghosszabbodik a fékút is. A téli gumi anyaga kifejezetten alacsonyabb hőmérsékletre van optimalizálva, ezért még száraz körülmények között is sokkal biztonságosabb a használata.

Hamarabb indult az idei téli gumi szezon

Szerencsére egyre többen vannak azok, akik felelősségteljesen gondolkoznak és már rendelkeznek időponttal valamelyik gumisnál. Pekárik Pál, a Pekárik Gumiszerviz Kft. ügyvezetője, cégtulajdonosa a Beol.hu kérdésére elmondta, az idei téli gumi szezon náluk Békéscsabán már most erősen indult, jóval korábban, mint az előző években.

– Sokan időben gondolkodnak, nem várják meg az első fagyokat vagy az első havat, hanem már október elején elkezdték cseréltetni a gumijukat. A forgalom ennek megfelelően folyamatos, a délutáni és hétvégi időpontok szinte teljesen beteltek nálunk – részletezte.

Kiváltja-e a négyévszakos gumi a télit?

Arra a kérdésre, hogy a mi a helyzet a négyévszakos gumiabroncsokkal azt felelte, hogy irántuk is nő az érdeklődés, főleg azoknál, akik leginkább városi-, vagy megyei közlekedésre használják az autójukat. Kiemelte, hogy ezek az új fejlesztésű, jó minőségű abroncsok ma már valóban egész éves biztonságot nyújtanak, és sokan választják őket a kényelem miatt is. Azonban jó ha tudjuk, hogy az extrémebb körülményekre mindenképpen téli gumit érdemes vásárolni. A szakember összességében úgy látja, hogy az idei szezon élénk, tudatosabbak az autósok, és egyre többen terveznek előre, ami a biztonság szempontjából mindenképp örvendetes.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu