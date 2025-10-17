A négyévszakos gumi kiváltja a télit? A szerelő egyértelmű választ adott – videóval

Ismét eljött az évnek azon időszaka, amikor ideje elgondolkodniuk az autósoknak azon, hogy mikor cserélik le a nyári gumit. Ezzel kapcsolatban azonban számos tévhit vagy féligazság kering a köztudatban. Ezúttal sorra veszünk néhányat, kitérve a négyévszakos gumiabroncs használatára is.

Jó választás lehet a négyévszakos gumiabroncs télen, feltéve, ha nem túl extrémek a körülmények. Fotó: Beol.hu

A téli abroncsot se használjuk négyévszakos guminak

Egyesek úgy vannak vele, hogy nyáron is fent hagyják a téli gumit, pedig ez nem túl jó ötlet. A melegebb időben ugyanis a téli keverék túlzottan felmelegedhet, ami gyors kopáshoz vezethet, csökken a teljesítménye, nő a fogyasztás és a fékút is kissé hosszabb lehet. Rövid távon, esetleg tavasszal vagy ősszel még működhet valamennyire a dolog, de a nyári forróságban semmiképpen sem ajánlott.

Nem csak a hóban kell a téli gumi

Egy másik tévhit, hogy csak hóban, jégben van szükség a téli autógumira. Az igazság ezzel szemben az, hogy nem a hó jelenti az igazi kihívást, hanem a hideg. Amikor a hőmérséklet már 7 Celsius fok alatt van tartósan, a nyári gumik keveréke megkeményedik, kevésbé tud rugalmasan viselkedni, így romlik a tapadás és meghosszabbodik a fékút is. A téli gumi anyaga kifejezetten alacsonyabb hőmérsékletre van optimalizálva, ezért még száraz körülmények között is sokkal biztonságosabb a használata.

Hamarabb indult az idei téli gumi szezon

Szerencsére egyre többen vannak azok, akik felelősségteljesen gondolkoznak és már rendelkeznek időponttal valamelyik gumisnál. Pekárik Pál, a Pekárik Gumiszerviz Kft. ügyvezetője, cégtulajdonosa a Beol.hu kérdésére elmondta, az idei téli gumi szezon náluk Békéscsabán már most erősen indult, jóval korábban, mint az előző években.

– Sokan időben gondolkodnak, nem várják meg az első fagyokat vagy az első havat, hanem már október elején elkezdték cseréltetni a gumijukat. A forgalom ennek megfelelően folyamatos, a délutáni és hétvégi időpontok szinte teljesen beteltek nálunk – részletezte.

Kiváltja-e a négyévszakos gumi a télit?

Arra a kérdésre, hogy a mi a helyzet a négyévszakos gumiabroncsokkal azt felelte, hogy irántuk is nő az érdeklődés, főleg azoknál, akik leginkább városi-, vagy megyei közlekedésre használják az autójukat. Kiemelte, hogy ezek az új fejlesztésű, jó minőségű abroncsok ma már valóban egész éves biztonságot nyújtanak, és sokan választják őket a kényelem miatt is. Azonban jó ha tudjuk, hogy az extrémebb körülményekre mindenképpen téli gumit érdemes vásárolni. A szakember összességében úgy látja, hogy az idei szezon élénk, tudatosabbak az autósok, és egyre többen terveznek előre, ami a biztonság szempontjából mindenképp örvendetes.