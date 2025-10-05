28 perce
Húsz éve a békési kultúráért és közösségekért – jubileumot ünnepelt a Nefelejcs Egyesület – galériával
Az egyik legfontosabb békési civil szervezet fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelték szombaton a helyi galériában. A Nefelejcs Egyesület jubileumi programján adták át a civil szervezet elismerését, a Nefelejcs díjat is.
Húsz éve a békési kultúráért címmel rendezett jubileumi programot a Nefelejcs Egyesület a hétvége első napján a város patinás épületében, a közelmúltban megújult Galériában.
A Nefelejcs Egyesület húsz évét mutatták be
Deákné Domonkos Julianna, a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alapító tagja, kulturális tanácsnok köszöntőjében elmondta, civil szervezetük idén ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját.
– Megemlékezünk az elmúlt két évtized sikereiről, valamint a közelmúltban tragikusan elveszített elnökünkről, Balog Gábornéról is – emelte ki, majd hozzátette, a szombati ünnepség különlegesebb volt a korábbiaknál, hiszen a Nefelejcs Egyesület elmúlt 20 évének állomásait és nagyrendezvényeinek szép pillanatait tárgyi kiállításon is bemutatták.
Hegyeket képesek megmozgatni
Dankó Béla országgyűlési képviselő hangsúlyozta, egy város életében kiemelt szerepet játszanak a civil szervezetek, hiszen összefogásuk és munkájuk hegyeket tud megmozgatni.
– Nagyon fontos, hogy számos civil szervezet aktív Békésen, és sok-sok programot, kulturális rendezvényt szerveznek, amivel színesítik a város életét – tette hozzá. Az országgyűlési képviselő szólt a Nefelejcs díj jelentőségéről, amely a helyi kulturális élet és oktatásügy jeles alakjainak megbecsülését szolgáló elismerés. Kitért annak jelentőségére, hogy az egyesület már húsz éve végez kimagasló munkát a hagyományőrzés terén.
Nefelejcs Egyesület jubileumi programFotók: Jenei Péter
Számos területen alkottak kiemelkedőt
Dr. Pálmai Tamás, aki éveken át vezette a KÉSZ békési csoportját és magánemberként is jól ismeri a Nefelejcs Egyesület munkáját személyes hangvételű beszédével köszöntötte a civil szervezet tagjait. Szólt az egyesület hagyományok megőrzésében, a kultúrában és az oktatásban, a helyi értékek megőrzésében, valamint a közösségszervezésben végzett kiemelkedő tevékenységéről.
Sokat tettek azért, hogy a városban odafigyeljenek az értékekre
Kálmán Tibor, Békés polgármestere köszöntőjében elmondta, az egyesület az egész városért nagyon sokat tesz, rengeteg különlegesség, rendezvény fűződik a nevükhöz.
– A szervezet tagjai sokszínű programjaikkal nagyon sokat dolgoznak azért, hogy odafigyeljünk az értékeinkre, hagyományainkra, hogy jó legyen Békésen élni – fogalmazott.
Lipcseiné Timkó Sára az idei Nefelejcs díjas
Az eseményen átadták az idei Nefelejcs díjat. A kitüntetett méltatását Bagoly László, a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója ismertette.
Kiemelkedő kulturális és közösségépítő tevékenységéért, önzetlen segítőkészségéért az idei Nefelejcs díjat Lipcseiné Timkó Sára tanárnő vehette át.
Az eseményen fellépett a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde kibővített kara, a Belencéres Néptáncegyüttes, a Fuvola Fiesta; Kaczkó Gabriella, Lipcseiné Timkó Sára, Tormáné Papp Judit és Gál Csaba, valamint Kelemen Kitti is. Utóbbi előadó fuvolajátékával, míg a kibővített kar és Fuvola Fiesta is, ezúttal Lipcseiné Timkó Sára nélkül köszöntötte egy-egy produkcióval a kitüntetettet.
Megnyitották a jubileumi kiállítást
A program második részében megnyitották az egyesület 20 évéről szóló kiállítást, és megemlékeztek Balog Gábornéról.
Deákné Domonkos Julianna elmondta, „mondják: az emlékek hidak, melyeken keresztül tovább él benned az, aki már nincs itt.
– A szeretet sosem múlik el, csak formát vált. Minden pillanat, amit együtt töltünk, örök. Mások bölcsessége visszhangzik a döntéseinkben, a szeretetet, a tanításokat, a közös pillanatokat tovább hordozzuk. A szeretet az egyetlen dolog, amelyet az idő és tér sem szakíthat szét. Balog Gáborné 20 éven át szelíden, szeretettel vezette a Nefelejcs Egyesületet, annak tagjait. Élete, személye és munkássága körbe fonja életünket. Az az érték, amit képviselt, örökre velünk marad. A kiállítás Balog Gábornénak és az elmúlt húsz év sikereinek kíván emléket állítani – hangsúlyozta.
Az egyesület tagjainak nevében Szegfű Katalin alapító, mint a történések krónikása is emlékezett, felidézve a 20 év történéseit. Az egyesület
- 17 Békési Tökmulatságot,
- 15 Nefelejcs Vigalmat,
- két piroslábas dínomdánomot rendezett,
- összesen 30 Nefelejcs-díjat adott át.
A kiállításoktól a nyári gyermektáboron át számos kezdeményezést valósítottak meg a békési kultúra színesebbé tétele érdekében.
