október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékteremtés

4 órája

Húsz éve a békési kultúráért és közösségekért – jubileumot ünnepelt a Nefelejcs Egyesület – galériával

Címkék#Békés megye#Nefelejcs díj#szervezet#Nefelejcs Egyesület#program

Az egyik legfontosabb békési civil szervezet fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelték szombaton a helyi galériában. A Nefelejcs Egyesület jubileumi programján adták át a civil szervezet elismerését, a Nefelejcs díjat is.

Papp Gábor

Húsz éve a békési kultúráért címmel rendezett jubileumi programot a Nefelejcs Egyesület a hétvége első napján a város patinás épületében, a közelmúltban megújult Galériában.

Nefelejcs Egyesület gála
A Nefelejcs Egyesület színvonalas gálával ünnepelt. Fotó: Jenei Péter

A Nefelejcs Egyesület húsz évét mutatták be

Deákné Domonkos Julianna, a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alapító tagja, kulturális tanácsnok köszöntőjében elmondta, civil szervezetük idén ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját. 

– Megemlékezünk az elmúlt két évtized sikereiről, valamint a közelmúltban tragikusan elveszített elnökünkről, Balog Gábornéról is – emelte ki, majd hozzátette, a szombati ünnepség különlegesebb volt a korábbiaknál, hiszen a Nefelejcs Egyesület elmúlt 20 évének állomásait és nagyrendezvényeinek szép pillanatait tárgyi kiállításon is bemutatták.

Hegyeket képesek megmozgatni

Dankó Béla országgyűlési képviselő hangsúlyozta, egy város életében kiemelt szerepet játszanak a civil szervezetek, hiszen összefogásuk és munkájuk hegyeket tud megmozgatni.

– Nagyon fontos, hogy számos civil szervezet aktív Békésen, és sok-sok programot, kulturális rendezvényt szerveznek, amivel színesítik a város életét – tette hozzá. Az országgyűlési képviselő szólt a Nefelejcs díj jelentőségéről, amely a helyi kulturális élet és oktatásügy jeles alakjainak megbecsülését szolgáló elismerés. Kitért annak jelentőségére, hogy az egyesület már húsz éve végez kimagasló munkát a hagyományőrzés terén.

Nefelejcs Egyesület jubileumi program

Fotók: Jenei Péter

Számos területen alkottak kiemelkedőt

Dr. Pálmai Tamás, aki éveken át vezette a KÉSZ békési csoportját és magánemberként is jól ismeri a Nefelejcs Egyesület munkáját személyes hangvételű beszédével köszöntötte a civil szervezet tagjait. Szólt az egyesület hagyományok megőrzésében, a kultúrában és az oktatásban, a helyi értékek megőrzésében, valamint a közösségszervezésben végzett kiemelkedő tevékenységéről.

Sokat tettek azért, hogy a városban odafigyeljenek az értékekre

Kálmán Tibor, Békés polgármestere köszöntőjében elmondta, az egyesület az egész városért nagyon sokat tesz, rengeteg különlegesség, rendezvény fűződik a nevükhöz. 

– A szervezet tagjai sokszínű programjaikkal nagyon sokat dolgoznak azért, hogy odafigyeljünk az értékeinkre, hagyományainkra, hogy jó legyen Békésen élni – fogalmazott.

Lipcseiné Timkó Sára az idei Nefelejcs díjas

Az eseményen átadták az idei Nefelejcs díjat. A kitüntetett méltatását Bagoly László, a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója ismertette.

Kiemelkedő kulturális és közösségépítő tevékenységéért, önzetlen segítőkészségéért az idei Nefelejcs díjat Lipcseiné Timkó Sára tanárnő vehette át.

Az eseményen fellépett a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde kibővített kara, a Belencéres Néptáncegyüttes, a Fuvola Fiesta; Kaczkó Gabriella, Lipcseiné Timkó Sára, Tormáné Papp Judit és Gál Csaba, valamint Kelemen Kitti is. Utóbbi előadó fuvolajátékával, míg a kibővített kar és Fuvola Fiesta is, ezúttal Lipcseiné Timkó Sára nélkül köszöntötte egy-egy produkcióval a kitüntetettet.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Megnyitották a jubileumi kiállítást

A program második részében megnyitották az egyesület 20 évéről szóló kiállítást, és megemlékeztek Balog Gábornéról.

Deákné Domonkos Julianna elmondta, „mondják: az emlékek hidak, melyeken keresztül tovább él benned az, aki már nincs itt. 

– A szeretet sosem múlik el, csak formát vált. Minden pillanat, amit együtt töltünk, örök. Mások bölcsessége visszhangzik a döntéseinkben, a szeretetet, a tanításokat, a közös pillanatokat tovább hordozzuk. A szeretet az egyetlen dolog, amelyet az idő és tér sem szakíthat szét. Balog Gáborné 20 éven át szelíden, szeretettel vezette a Nefelejcs Egyesületet, annak tagjait. Élete, személye és munkássága körbe fonja életünket. Az az érték, amit képviselt, örökre velünk marad. A kiállítás Balog Gábornénak és az elmúlt húsz év sikereinek kíván emléket állítani – hangsúlyozta.

Az egyesület tagjainak nevében Szegfű Katalin alapító, mint a történések krónikása is emlékezett, felidézve a 20 év történéseit. Az egyesület 

  • 17 Békési Tökmulatságot, 
  • 15 Nefelejcs Vigalmat, 
  • két piroslábas dínomdánomot rendezett, 
  • összesen 30 Nefelejcs-díjat adott át. 

A kiállításoktól a nyári gyermektáboron át számos kezdeményezést valósítottak meg a békési kultúra színesebbé tétele érdekében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu