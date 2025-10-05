Húsz éve a békési kultúráért és közösségekért – jubileumot ünnepelt a Nefelejcs Egyesület – galériával

Húsz éve a békési kultúráért címmel rendezett jubileumi programot a Nefelejcs Egyesület a hétvége első napján a város patinás épületében, a közelmúltban megújult Galériában.

A Nefelejcs Egyesület színvonalas gálával ünnepelt. Fotó: Jenei Péter

A Nefelejcs Egyesület húsz évét mutatták be

Deákné Domonkos Julianna, a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alapító tagja, kulturális tanácsnok köszöntőjében elmondta, civil szervezetük idén ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját.

– Megemlékezünk az elmúlt két évtized sikereiről, valamint a közelmúltban tragikusan elveszített elnökünkről, Balog Gábornéról is – emelte ki, majd hozzátette, a szombati ünnepség különlegesebb volt a korábbiaknál, hiszen a Nefelejcs Egyesület elmúlt 20 évének állomásait és nagyrendezvényeinek szép pillanatait tárgyi kiállításon is bemutatták.

Hegyeket képesek megmozgatni

Dankó Béla országgyűlési képviselő hangsúlyozta, egy város életében kiemelt szerepet játszanak a civil szervezetek, hiszen összefogásuk és munkájuk hegyeket tud megmozgatni.

– Nagyon fontos, hogy számos civil szervezet aktív Békésen, és sok-sok programot, kulturális rendezvényt szerveznek, amivel színesítik a város életét – tette hozzá. Az országgyűlési képviselő szólt a Nefelejcs díj jelentőségéről, amely a helyi kulturális élet és oktatásügy jeles alakjainak megbecsülését szolgáló elismerés. Kitért annak jelentőségére, hogy az egyesület már húsz éve végez kimagasló munkát a hagyományőrzés terén.