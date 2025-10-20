Ha jót akarsz magadnak és a családodnak, ilyen fával sosem gyújtasz be!

Egy hónap nedves fával fűtés annyit árt a kéménynek, mint a száraz fa egy teljes szezon alatt! – írta Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a nedves fa használata apropóján felmerült kérdések kapcsán.

A nedves fa nagyon komoly gondokat okozhat. Egy hónap alatt annyit árt a kéménynek, mint a száraz fa egy teljes szezon alatt. Forrás: Katasztrófavédelem

Nedves fa szóba sem jöhet, de akkor mivel fűtsünk?

A szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el.

Milyen a jó tűzifa?

Mi számít száraz fának?

Olyan fa, amelynek nedvességtartalma 20 százalék alatt van – ez hasítással és másfél-két évig tartó, fedett, szellős tárolással érhető el. Csak kezeletlen, festék-, lakk-, vagy ragasztóanyag-mentes keményfát használjanak!

Évente átlagosan 900-1000 alkalommal riasztják a tűzoltókat kéménytűzhöz. Ezek a tüzek gyorsan átterjedhetnek a tetőszerkezetre, és pillanatok alatt hatalmas károkat okozhatnak.

Fontos tudni

Új vagy felújított kéményt csak a kéményseprő műszaki vizsgálata után lehet használatba venni.

A kémények karbantartását, javítását mindig szakemberre kell bízni.

Szilárd tüzelés esetén évente, gázfűtésnél pedig két évente ellenőriztetni kell a kéményt.

Élni kell az ingyenes kéményseprés lehetőségével – inkább többször, mint egyszer sem!