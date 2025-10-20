3 órája
Ha jót akarsz magadnak és a családodnak, ilyen fával sosem gyújtasz be!
Beköszöntött az ősz, ezzel együtt a hideg esték és reggelek, hamarosan teljes üzemmel használjuk fűtőberendezéseinket. Sokan fával fűtenek, de nagyon nem mindegy, hogy milyennel!
Egy hónap nedves fával fűtés annyit árt a kéménynek, mint a száraz fa egy teljes szezon alatt! – írta Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a nedves fa használata apropóján felmerült kérdések kapcsán.
Nedves fa szóba sem jöhet, de akkor mivel fűtsünk?
A szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el.
Milyen a jó tűzifa?
Mi számít száraz fának?
Olyan fa, amelynek nedvességtartalma 20 százalék alatt van – ez hasítással és másfél-két évig tartó, fedett, szellős tárolással érhető el. Csak kezeletlen, festék-, lakk-, vagy ragasztóanyag-mentes keményfát használjanak!
Évente átlagosan 900-1000 alkalommal riasztják a tűzoltókat kéménytűzhöz. Ezek a tüzek gyorsan átterjedhetnek a tetőszerkezetre, és pillanatok alatt hatalmas károkat okozhatnak.
Fontos tudni
- Új vagy felújított kéményt csak a kéményseprő műszaki vizsgálata után lehet használatba venni.
- A kémények karbantartását, javítását mindig szakemberre kell bízni.
- Szilárd tüzelés esetén évente, gázfűtésnél pedig két évente ellenőriztetni kell a kéményt.
- Élni kell az ingyenes kéményseprés lehetőségével – inkább többször, mint egyszer sem!
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Gazdák a klímaváltozás kihívásai ellen – új megoldások az Alföldön