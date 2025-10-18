5 órája
Még nincs influenzaszezon, de sokan betegek – újabb koronavírus-variáns a háttérben
- Segítenek a háromgyerekes családnak, amelynek felrobbant az otthona
- Megkérdeztük a háziorvost, kell-e már maszkot hordani
- Repülő kullancs Magyarországon – a kutatók a saját bőrükön tapasztalták meg
- Egyre közelebb az M47-es: a nyomvonalról egyeztettek a gazdákkal – térképpel
- A hetedik érzék és a szeretetkolbász: így lett a Csabai Kolbászfesztivál győztese
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani.
- Mezőberény-Békéscsaba összekötő úton (470) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet készülni.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Mutatjuk, milyen időre ébrednek a békésiek szombaton.
Ügyeletes patikák Békésben
Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543), Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10. 68/462-202)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
- A négyévszakos gumi kiváltja a télit? A szerelő egyértelmű választ adott – videóval
Egyre hűvösebbek a nappalok, de különösen az éjszakák, így lassan időszerűvé válik a nyári gumi cseréje. Utánajártunk, melyek ezzel kapcsolatban a leggyakoribb tévhitek és egyúttal a négyévszakos gumikra is rákérdeztünk.
