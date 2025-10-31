Madárinfluenza-járvány fenyeget: szigorú megelőzésre van szükség

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Forrás: Shutterstock

Napi infó

Friss hírek

Közlekedés

A 44-es főúton, Szarvason, a Szabadság út - Fő tér és Luther Márton utca - közötti szakaszán aszfaltoznak. A 75-ös km-nél jelzőlámpa irányítja az autósokat.

A 46-os főúton, Gyomaendrőd északi határában javítják a burkolatot. A 41-es km-nél sávlezárásra és jelzőlámpás irányításra készüljenek.

Békés vármegyében, Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend . A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik !

. A járműveket a 470-es főút- 44-es ! A hétvégi kamiontilalom november 1-jén szombaton 8 órától, november 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Fordulat az időjárásban: derűs napok várják az őszi szünetezőket.

Ügyeletes patikák Békésben

Október 31., péntek: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Jamina Gyógyszertár (Orosházi út 57., 328-473), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Centrum Patika (Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42. 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Ők lettek a legjobbak a lövészversenyen – galériával, videóval

Szarvason rendezték meg csütörtökön a Szemere Miklós Háromtusa Lövész Csapatversenyt. A Szemere Miklós Alapítvány és a Honvédelmi Sportszövetség közös szervezésében létrejött csapatversenyen a résztvevők három lövészeti versenyszámban mérték össze tudásukat.