Robbanás rázta meg a térséget, egy háromgyerekes család otthona vált lakhatatlanná

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) aszfaltozás folyik, félpályás lezárásra lehet számítani.

A 444-es főúton, Békéscsaba elkerülő szakaszán, a 2-es km-nél híd és áteresz javítása miatt 10.00 órától 15.00 óráig mindkét oldalon egy sávot lezárnak.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Fordulat az időjárásban – ezt jobb, ha tudod!

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014),Békéscsaba, Pingvin Patika (Andrássy út 14., 520-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

A környékből szóltak nekik, hogy detonáció rázta meg a környéket, és hogy annak centruma az otthonuk volt. Amikor a helyszínre értek, akkor tapasztalták azt, hogy lényegében megsemmisült a házuk. A biharugrai robbanást követően egy háromgyermekes család maradt otthon nélkül. A faluban adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével a szerencsétlenül járt, szinte mindenüket elvesztő család támogatására.

A keddi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.