Itt az ideje, hogy megszabadulj a kacatoktól!

Friss hírek
- Kutatás az eltűnt egyetemista után: holttestet találtak a békési halőrök
- Atyaúristen! Két teherautó ütközött az M44-esen - videóval
- Villámgyorsan terjedtek a lángok: kigyulladt egy ház
- Ne feledkezzen meg erről, most tegye ki a megunt holmikat
- A tiszások saját pártjukat hibáztatják az adatszivárgás miatt
- Megnyílik a Colosseum titkos alagútja, ahol 2000 éve nem járt ember
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
- A kamionstop 22.00 órától vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Igazi őszi időjárásban lesz részünk Békésben.
Programok Békésben
Válogasson az aktuális programokból.
Ügyeletes patikák Békésben
Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4. 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Fogorvosi ügyelet
Szombaton dr. Varga Magdolna az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint szombaton a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 390 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál 206 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 112 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 131 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Legnézettebb videónk
Több baleset is nyomatékot adott annak, hogy a szeptemberi után szükség van az újbóli ellenőrzésre. Rendőrök lepték el hétfőtől az utakat, hogy a Roadpol-akció keretében gyakran előforduló szabálysértéseket, illetve az azokat elkövetőket szűrjék ki.
A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
Holttest a Berettyóban: a fiatal kutató már nincs az eltűntek listáján
Az ősz slágernövénye tisztítja a vért, és védelmet nyújt a bőrnek