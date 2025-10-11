október 11., szombat

Brigitta névnap

11°
+21
+8
Összefoglaló

1 órája

Itt az ideje, hogy megszabadulj a kacatoktól!

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
  • A kamionstop 22.00 órától vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Igazi őszi időjárásban lesz részünk Békésben.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Ügyeletes patikák Békésben

Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4. 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Fogorvosi ügyelet

Szombaton dr. Varga Magdolna az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint szombaton a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 390 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál 206 pedig  centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 112 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 131 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Több baleset is nyomatékot adott annak, hogy a szeptemberi után szükség van az újbóli ellenőrzésre. Rendőrök lepték el hétfőtől az utakat, hogy a Roadpol-akció keretében gyakran előforduló szabálysértéseket, illetve az azokat elkövetőket szűrjék ki.

A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

