Összefoglaló

11 perce

Nem fogod elhinni, mi kóborolt az utakon

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
  • A kamionstop 22.00 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Vidám vasárnapunk lesz Békésben.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Ügyeletes patikák Békésben

Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4. 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860), Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Fogorvosi ügyelet

Vasárnap dr. Varga Magdolna az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint vasárnap a Kettős-Körös vízállása Békésnél 101 centiméter, Doboznál 388 centiméter, Mezőberénynél 166 centiméter, Köröstarcsánál 210 pedig  centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 344 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 114 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 129 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Úgy lehet már kolbászkirály, hogy a kolbászfesztivál felvezető versenyszámát, a nemzetközi szárazkolbászversenyt csütörtökön tartották a Csabai Kolbászházban. Nyolcvannégy versenydarabból választotta ki a zsűri a jók közül a legjobbakat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 alkalmából. Hat versenydarab érkezett külföldről is postán, ezeket külön pontozták.

A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.



A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

 

