Nem fogod elhinni, mi kóborolt az utakon
- Megérkezett a hivatalos válasz az eltűnt egyetemistáról
- Hiába várta a mestereket a házaspár, leléptek az anyagköltséggel
- Visszaadhatja a látást a magyar kutatók által is fejlesztett protézis
- Elszökött ló köszönt be az autósnak a forgalmas békési úton
- E-rollerrel napi szinten Gyula és Békéscsaba között? Itt a válasz!
- Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
- A kamionstop 22.00 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Vidám vasárnapunk lesz Békésben.
Válogasson az aktuális programokból.
Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4. 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860), Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Vasárnap dr. Varga Magdolna az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.
A Kövizig jelentése szerint vasárnap a Kettős-Körös vízállása Békésnél 101 centiméter, Doboznál 388 centiméter, Mezőberénynél 166 centiméter, Köröstarcsánál 210 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 344 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 114 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 129 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Úgy lehet már kolbászkirály, hogy a kolbászfesztivál felvezető versenyszámát, a nemzetközi szárazkolbászversenyt csütörtökön tartották a Csabai Kolbászházban. Nyolcvannégy versenydarabból választotta ki a zsűri a jók közül a legjobbakat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 alkalmából. Hat versenydarab érkezett külföldről is postán, ezeket külön pontozták.
A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
