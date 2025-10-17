4 órája
Zajos panaszból közösségi botrány – nyílt levélben szóltak a polgármesterhez
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
- Nyílt levelet írtak a polgármesternek, ez verte ki a biztosítékot a város lakóinál
Néhány héttel ezelőtt nyílt levelet írtak az egyik békéscsabai Facebook-csoportban Szarvas Péter polgármesternek, melynek szerzője név nélkül azt kifogásolta, hogy szerinte a város utcáin egyre gyakrabban közlekednek krosszmotorok, melyek annyira zajosak, hogy akár halláskárosodást is okozhatnak.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani.
- Mezőberény-Békéscsaba összekötő úton (470) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet készülni.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Ma megmutatja igazi arcát az ősz – nem mindenki fog örülni neki
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint pénteken a Kettős-Körös vízállása Békésnél 95 centiméter, Doboznál 347 centiméter, Mezőberénynél 160 centiméter, Köröstarcsánál 204 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 338 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 110 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 88 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Egy kalandos, egyben regényes történetű, közelmúltban újjászületett festményt adtak át csütörtökön délelőtt Gyulán. A Deák Ferenc-portré immáron méltó módon és helyen őrzi a haza bölcsének emlékét a gyulai Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumban.
A csütörtöki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.