Alig egy héttel a szolnoki tragédia után újabb buszbaleset – ezúttal Békéscsabán
- A Groupama Arénába hivatalosak az Előre labdarúgói
- Végigaludta a pénztáros, hogy kifosztják a benzinkút kasszáját
- Ez a TOP 5 legjobb település Békés vármegyében a mesterséges intelligencia szerint
- Négyezer méter magasból ugrott ki a szülinapos dédnagymama – fotókkal
- Békéscsabára érkezik Lázár János, minden kérdésre válaszol
- Kiosztották a gyulai kórház rangos elismeréseit – galériával
Közlekedés
- Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!
- A hétvégi kamiontilalom október 25-én szombaton 22 órától október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
- A 44-es főúton Szarvas belterületén aszfaltoznak. A 75-ös km-nél félpályás lezárásra, jelzőlámpás irányításra és néhány perces várakozásra készüljenek!
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Hirtelen hőmérséklet-változás várható Békésben, a szél is felerősödik.
Ügyeletes patikák Békésben
október 29., szerda: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Jamina Gyógyszertár (Orosházi út 57., 328-473), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika (Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42. 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
- Valaki áthajtott a piroson: többen is megsérültek a csabai buszbalesetben
- Buszbaleset Békéscsabán: sok a sérült - galériával, videóval
Súlyos baleset BékéscsabánFotók: Beol.hu
A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
