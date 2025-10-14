1 órája
Hősök a lakástűzben: saját életüket kockáztatták, hogy kimentsék az idős nőt
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Hétköznapi hősök: életüket kockáztatva kimentették a lángoló lakásból az idős nőt – fotók, videó
Hétfőn reggel egy égő lakás adott kemény munkát a tűzoltóknak. Egy harmadik emeleti lakás gyulladt ki Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelep 1. C. szám alatti lépcsőházban.
- Két idős nőt gázolt a zebrán, egyikük meghalt
- Ketten vesztették életüket lakástűzben, többen megsérültek
- Üvegfal: beszélni kell a családon belüli erőszakról
- Kedden és pénteken nagyon figyeljünk: áram nélkül maradunk órákon át!
- Minden ügyfelet érint a bank változtatása
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Nem árt felkészülni: hűvösebb lehet, mint gondolnád!
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint kedden a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 369 centiméter, Mezőberénynél 163 centiméter, Köröstarcsánál 207 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 341 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 114 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 112 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Legnézettebb videónk
Látványos programnak adott otthont szombaton Gyula. A II. Gyulai Országos Mazsorett Fesztivált rendezték a helyi művelődési központban a Gyulai Grácia Mazsorett Együttes szervezésében.
A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!