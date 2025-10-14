október 14., kedd

Helén névnap

+17
+8
Összefoglaló

1 órája

Hősök a lakástűzben: saját életüket kockáztatták, hogy kimentsék az idős nőt

Friss hírek

Hétfőn reggel egy égő lakás adott kemény munkát a tűzoltóknak. Egy harmadik emeleti lakás gyulladt ki Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelep 1. C. szám alatti lépcsőházban. 

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
  • Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani. 

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Nem árt felkészülni: hűvösebb lehet, mint gondolnád!

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860) 

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint kedden a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 369 centiméter, Mezőberénynél 163 centiméter, Köröstarcsánál 207 pedig  centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 341 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 114 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 112 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Látványos programnak adott otthont szombaton Gyula. A II. Gyulai Országos Mazsorett Fesztivált rendezték a helyi művelődési központban a Gyulai Grácia Mazsorett Együttes szervezésében.

A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

