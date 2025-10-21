október 21., kedd

Orsolya névnap

+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

47 perce

Ne tedd kockára a családod életét! Fogadd meg ezeket a tanácsokat!

Címkék#időjárás#patika ügyelet#útinform#beol videó#friss hírek#Napi infó#programsorolás#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A 444-es főúton, Békéscsaba elkerülő szakaszán, a 2-es km-nél híd és áteresz javítása miatt 10.00 órától 15.00 óráig mindkét oldalon egy sávot lezárnak.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Erre készülj, ha ma elmész otthonról!

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Andrássy út 14., 520-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint kedden a Kettős-Körös vízállása Békésnél 96 centiméter, Doboznál 342 centiméter, Mezőberénynél 161 centiméter, Köröstarcsánál 205 pedig  centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 339 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 112 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 83 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Ünnepeltek a mesteremberek, akik továbbra is a lakosságot szolgálják ki munkájukkal, szakmai tudásukkal, tapasztalatukkal, nagy szükség van rájuk. A békéscsabai iparosok nagy szerepet játszottak a város múltjában, és ezt folytatják a jelenben, közben gondolnak a jövőre is. A Békéscsabai Ipartestület megalapításának 140. évfordulóját szombaton ünnepelték az Iparosok Házában és környékén.

A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu