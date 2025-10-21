Ne tedd kockára a családod életét! Fogadd meg ezeket a tanácsokat!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Ha jót akarsz magadnak és a családodnak, ilyen fával sosem gyújtasz be!

Iszonyatosan terjednek a légúti betegségek, de ez még csak a kezdet – jótanácsok a főorvostól

A halálos kór ellen kötelező intézkedések léptek életbe

Több millió forinttól esnének el a családok, ha a Tisza Párt kerülne kormányra

Ennyi sztár még sosem járt a kolbászfesztiválon: egy cikkben minden, ami a négy nap alatt ránk vár

A Z generáció újraírja a luxus szabályait: kevesebbet költenek, tudatosabbak

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A 444-es főúton, Békéscsaba elkerülő szakaszán, a 2-es km-nél híd és áteresz javítása miatt 10.00 órától 15.00 óráig mindkét oldalon egy sávot lezárnak.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Erre készülj, ha ma elmész otthonról!

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Andrássy út 14., 520-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint kedden a Kettős-Körös vízállása Békésnél 96 centiméter, Doboznál 342 centiméter, Mezőberénynél 161 centiméter, Köröstarcsánál 205 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 339 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 112 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 83 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Ünnepeltek a mesteremberek, akik továbbra is a lakosságot szolgálják ki munkájukkal, szakmai tudásukkal, tapasztalatukkal, nagy szükség van rájuk. A békéscsabai iparosok nagy szerepet játszottak a város múltjában, és ezt folytatják a jelenben, közben gondolnak a jövőre is. A Békéscsabai Ipartestület megalapításának 140. évfordulóját szombaton ünnepelték az Iparosok Házában és környékén.

A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.