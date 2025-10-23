október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Te érezted a földrengést?

Címkék#időjárás#patika ügyelet#útinform#beol videó#friss hírek#Napi infó#programsorolás#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: itt mindent megtalálsz
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

  • Békésen, a 470-es főúton, a Széchenyi tér környékén 09:30 és 11:15 között kell forgalomkorlátozásokra számítani!
  • Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik! 
  • Az ünnepi kamionstop október 23-án szerdán reggel 6 órától este 22 óráig lesz érvényben, ezután a hétvégi kamiontilalom a szokásos módon, szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Október 23-i időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Andrássy út 14., 520-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint csütörtökön a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 343 centiméter, Mezőberénynél 163 centiméter, Köröstarcsánál 207 pedig  centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 341 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 111 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 84 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Irtózatosat szólt a robbanás: a környékből szóltak nekik, hogy detonáció rázta meg a környéket, és hogy annak centruma az otthonuk volt. Amikor a helyszínre értek, akkor tapasztalták azt, hogy lényegében megsemmisült a házuk. A biharugrai robbanást követően egy háromgyermekes család maradt otthon nélkül. A faluban adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével a szerencsétlenül járt, szinte mindenüket elvesztő család támogatására.

A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu