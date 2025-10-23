1 órája
Te érezted a földrengést?
Napi infó
Közlekedés
- Békésen, a 470-es főúton, a Széchenyi tér környékén 09:30 és 11:15 között kell forgalomkorlátozásokra számítani!
- Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!
- Az ünnepi kamionstop október 23-án szerdán reggel 6 órától este 22 óráig lesz érvényben, ezután a hétvégi kamiontilalom a szokásos módon, szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Október 23-i időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Andrássy út 14., 520-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint csütörtökön a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 343 centiméter, Mezőberénynél 163 centiméter, Köröstarcsánál 207 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 341 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 111 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 84 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Legnézettebb videónk
Irtózatosat szólt a robbanás: a környékből szóltak nekik, hogy detonáció rázta meg a környéket, és hogy annak centruma az otthonuk volt. Amikor a helyszínre értek, akkor tapasztalták azt, hogy lényegében megsemmisült a házuk. A biharugrai robbanást követően egy háromgyermekes család maradt otthon nélkül. A faluban adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével a szerencsétlenül járt, szinte mindenüket elvesztő család támogatására.
