Te érezted a földrengést?

Irtózatosat szólt a robbanás: a környékből szóltak nekik, hogy detonáció rázta meg a környéket, és hogy annak centruma az otthonuk volt. Amikor a helyszínre értek, akkor tapasztalták azt, hogy lényegében megsemmisült a házuk. A biharugrai robbanást követően egy háromgyermekes család maradt otthon nélkül. A faluban adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével a szerencsétlenül járt, szinte mindenüket elvesztő család támogatására.

A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.