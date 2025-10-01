1 órája
Családi körforgás: érzékenyítő kiállítás nyílt a születésről a Csabagyöngyében
- Őszi lomtalanítás Békéscsabán: Két ütemben, ingyenes elszállítással és új szabályokkal
Békéscsabán hamarosan következik az őszi lomtalanítás, amit idén is két ütemben szervez meg a város. A kijelölt napokon a ház elé kihelyezett lomokat a szemétszállító cég ingyenesen elszállítja, de érdemes előre tudni, mely tárgyak kerülhetnek a kupacba, és melyeket tilos kitenni. Fontos, hogy az eddigiekhez képest lesz egy apró, ám fontos változtatás.
- Holtan találtak egy férfit, a nyomozók minden bizonyítékot rögzítettek
Egy online bűncselekmény kapcsán kutattak és foglaltak le digitális adatot, biológiai és mikro anyagmaradványokat kerestek, rögzítettek a rendőrségi szakemberek, de azt is meg kellett állapítaniuk, mi történt egy holtan talált emberrel. A nyomokat kutató, rögzítő bűnügyi technikusok bizonyították tudásukat.
- Lángok csaptak fel a lakótömbben, sűrű füst ömlött az épületből
Sűrű füst gomolygott hétfőn délután egy ötszintes orosházi társasház földszintjéről – kiderült, mi történt.
- Hátborzongató vallomást tett a bestiális gyilkosság elkövetője, felkavaró részletek derültek ki
Elképesztő brutalitás – ezekkel a szavakkal jellemezte saját tettét a bíróságon az a férfi, aki döbbenetes kegyetlenséggel, 51 késszúrással ölt meg egy fiatal nőtt egy helyi italboltban. A halálos késeléssel kapcsolatos ügy tárgyalása kedden reggel kezdődött meg a Gyulai Törvényszéken. Nehezen feldolgozható, felkavaró részletek hangoztak el az emberöléssel kapcsolatban.
- Vegyék be vagy elaltatom – milyen sorsot érdemel a mindörökké hűséges kutya?
Szégyen, emberi felelőtlenség, fájdalom. Egy megrendítő történet jelent meg a Csabai Állatvédők közösségi oldalán.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- Javítják a burkolatot a 44-es főúton Gyula elkerülő szakaszán. A 136-137 km között napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra kell számítani.
Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (a 8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.
- Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.
- a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Változékony, megterhelő idő jön – frontérzékenyek, figyelem!
Ügyeletes patikák Békésben
augusztus 13., szerda: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A születés témáját mutatja be érzékenyítő, ismeretterjesztő szemlélettel a diákok számára a békéscsabai Csabagyöngyében kedden reggel nyílt kiállítás, mely még szerdán is látható.
Kiállítás a születésrőlFotók: Lehoczky Péter
A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.