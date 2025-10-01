Családi körforgás: érzékenyítő kiállítás nyílt a születésről a Csabagyöngyében

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Őszi lomtalanítás Békéscsabán: Két ütemben, ingyenes elszállítással és új szabályokkal

Békéscsabán hamarosan következik az őszi lomtalanítás, amit idén is két ütemben szervez meg a város. A kijelölt napokon a ház elé kihelyezett lomokat a szemétszállító cég ingyenesen elszállítja, de érdemes előre tudni, mely tárgyak kerülhetnek a kupacba, és melyeket tilos kitenni. Fontos, hogy az eddigiekhez képest lesz egy apró, ám fontos változtatás.

Holtan találtak egy férfit, a nyomozók minden bizonyítékot rögzítettek

Egy online bűncselekmény kapcsán kutattak és foglaltak le digitális adatot, biológiai és mikro anyagmaradványokat kerestek, rögzítettek a rendőrségi szakemberek, de azt is meg kellett állapítaniuk, mi történt egy holtan talált emberrel. A nyomokat kutató, rögzítő bűnügyi technikusok bizonyították tudásukat.

Lángok csaptak fel a lakótömbben, sűrű füst ömlött az épületből

Sűrű füst gomolygott hétfőn délután egy ötszintes orosházi társasház földszintjéről – kiderült, mi történt.

Hátborzongató vallomást tett a bestiális gyilkosság elkövetője, felkavaró részletek derültek ki

Elképesztő brutalitás – ezekkel a szavakkal jellemezte saját tettét a bíróságon az a férfi, aki döbbenetes kegyetlenséggel, 51 késszúrással ölt meg egy fiatal nőtt egy helyi italboltban. A halálos késeléssel kapcsolatos ügy tárgyalása kedden reggel kezdődött meg a Gyulai Törvényszéken. Nehezen feldolgozható, felkavaró részletek hangoztak el az emberöléssel kapcsolatban.

Vegyék be vagy elaltatom – milyen sorsot érdemel a mindörökké hűséges kutya?

Szégyen, emberi felelőtlenség, fájdalom. Egy megrendítő történet jelent meg a Csabai Állatvédők közösségi oldalán.

Az útinform tájékoztatása szerint,

Javítják a burkolatot a 44-es főúton Gyula elkerülő szakaszán. A 136-137 km között napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra kell számítani.

Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (a 8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.

Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.