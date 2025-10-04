Tegnap, 6:16
Karambol után köddé váltak – a rendőrség keresi az autó utasait, akik leléptek
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Két autó ütközött, nagy a baj
Komoly közlekedési baleset történt péntek reggel a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. A mentőszolgálattól megtudtuk: a helyszínről egy 70 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Megrázó videó és képek érkeztek a baleset helyszínéről.
A rendőrség felhívást adott ki a történtek kapcsán, mivel az egyik autóban, egy Ford Fiestában ülők még a rendőrök megérkezése előtt elmentek a helyszínről, az eddigi információk szerint egy piros autóba szálltak be, azzal utaztak tovább.
- Kóla gyógyította meg az öreg Golfot: Tamás és csapata ismét bizonyított
- Hatalmas lángokkal égett egy teherautó
- Durva fordulat az eltűnt egyetemista ügyében, Békés vármegye is érintett
- Itt a megoldás a feltört Facebook fiók visszaszerzésére!
- Megvilágosodnak a biciklisek, nem lehet kifogás a lámpa hiánya – videóval
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre lehet számítani.
- A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Váratlan különbségek: kettészakad az ország időjárása!
Ügyeletes patikák Békésben
Október 04., szombat: Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, Isteni Gondviselés Gyógyszertára (Deák F. u. 5., 549-270), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Orosháza, Csíki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Legnézettebb videónk
Komoly közlekedési baleset történt a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. Több személy megsérült, a helyszínre mentők, tűzoltók és rendőri egységek is kiérkeztek.
A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.