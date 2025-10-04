Karambol után köddé váltak – a rendőrség keresi az autó utasait, akik leléptek

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Két autó ütközött, nagy a baj

Komoly közlekedési baleset történt péntek reggel a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. A mentőszolgálattól megtudtuk: a helyszínről egy 70 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Megrázó videó és képek érkeztek a baleset helyszínéről.

A rendőrség felhívást adott ki a történtek kapcsán, mivel az egyik autóban, egy Ford Fiestában ülők még a rendőrök megérkezése előtt elmentek a helyszínről, az eddigi információk szerint egy piros autóba szálltak be, azzal utaztak tovább.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre lehet számítani.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Váratlan különbségek: kettészakad az ország időjárása!

Ügyeletes patikák Békésben

Október 04., szombat: Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, Isteni Gondviselés Gyógyszertára (Deák F. u. 5., 549-270), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Orosháza, Csíki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)