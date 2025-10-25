október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+16
+10
Összefoglaló

2 órája

Egy százéves kolbásztöltő tette különlegessé a galéria megnyitóját

Közlekedés 

  • Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik! 
  • A hétvégi kamiontilalom október 25-én szombaton 22 órától október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás

Így változik meg a hőmérséklet délutánra!
Ügyeletes patikák Békésben
Október 25., szombat: Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10. 68/462-202), Békéscsaba, Pingvin Patika (Andrássy út 14., 520-130), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), gyula, Centrum Patika (Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sütőtöksör mellé sült kolbász, így gyúrtak a középiskolások, egyetemisták

A kolbászillat a jövő nemzedékét is körbelengte a fesztiválon . A középiskolások és egyetemisták az ország számos pontjáról érkeztek, ezernyi csapat gyúrt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén pénteken. Ismét bebizonyosodott, hogy ez a gyúrás az esemény egyik legvidámabb és legfontosabb versenye.

A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

