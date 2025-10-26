A világhírű professzort díszpolgárrá avatták!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Napi infó

Friss hírek

Közlekedés

Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!

A hétvégi kamiontilalom október 25-én szombaton 22 órától október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Őszi változékonyság – fordulatos időjárás a következő napokban.

Ügyeletes patikák Békésben

Október 26., vasárnap: Békéscsaba, Pingvin Patika (Andrássy út 14., 520-130), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), gyula, Centrum Patika (Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616), Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Kínai turnéja után Csabán zenélt a Bohemian Betyars

Nem is olyan régen még a kínaiakat varázsolták el, pénteken este pedig már Békéscsabán játszott a Bohemian Betyars.

A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.