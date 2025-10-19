Aszály, hideg, klímaváltozás – így védd meg a növényeidet és a környezetedet

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.

A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.

Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani.

Mezőberény-Békéscsaba összekötő úton (470) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet készülni.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Október 19-i időjárás: így változik meg a hőmérséklet esetére.

Ügyeletes patikák Békésben

Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543), Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

