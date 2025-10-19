1 órája
Aszály, hideg, klímaváltozás – így védd meg a növényeidet és a környezetedet
- Féláron adja a klímákat az MVM, ekkortól elérhető az elképesztő lehetőség
- Megrázó képek a szombat hajnali tűzről, veszélyben volt a család otthona
- Másfél éves utazás a Föld körül: Békéscsabát is bemutatja a világjáró házaspár – videóval
- Hárommillió forintot kapott a falu összes kisboltja
- Utánajártunk: ekkor kell bevinned a növényeket
- Szomjazó Alföld az aszály és klímaváltozás árnyékában
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani.
- Mezőberény-Békéscsaba összekötő úton (470) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet készülni.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Október 19-i időjárás: így változik meg a hőmérséklet esetére.
Ügyeletes patikák Békésben
Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543), Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Legnézettebb videónk
- Levendulaházikót avattak a tankertben - galériával, videóval
Levendulaházikót avattak, kihirdették a „Mutasd a kerted!” tanulói pályázat eredményét és újabb adományt is érkezett. Nagy dolgok történtek a tankertben szombaton délelőtt.
Lencsési Általános Iskola tankerti avatóFotók: Bencsik Ádám
Újabb nagy projektet terveznek a Koplaló-holtág után Szeghalmon