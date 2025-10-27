A nagylevelű káposzta a főszerepben: töltött káposzta a Csabai Kolbászfesztiválon

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!

A hétvégi kamiontilalom október 25-én szombaton 22 órától október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

A 44-es főúton Szarvas belterületén aszfaltoznak. A 75-ös km-nél félpályás lezárásra, jelzőlámpás irányításra és néhány perces várakozásra készüljenek!

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Időjárás-előrejelzés holnapra: így alakul a hőmérséklet és a csapadék.

Ügyeletes patikák Békésben

október 27., hétfő: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Pingvin Patika (Andrássy út 14., 520-130), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika (Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42. 68/510-300, 68/510-311), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

