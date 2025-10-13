Gyász borult a falura – a védőnő emlékét sosem felejtik el

Legnézettebb videónk

Zenés, vidám műsorok, arcfestés és csillámtetoválás, festőműhely, kézműves foglalkozások és ínyenc falatok. Többek között ezek jellemezték a Szent Mihály-napi forgatagot, amelyet vasárnap rendezett a Bankó András utca 44. szám alatt, az Egyensúly AE Egyesületnél a FICSAK Békéscsaba Alapítvány.

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.