Gyász borult a falura – a védőnő emlékét sosem felejtik el
- Gyászol a település – nincs olyan család, akinek ne lenne emléke a szeretett védőnőről
Méhkerék közössége is búcsúzik. Elhunyt a közkedvelt védőnő, Marika néni, akinek gondoskodása mellett gyerekek százai nőttek fel.
- Ismét nagy sikert aratott a bál, támogatták a Zwack iskola tanulóit – galériával
- Lassan két hónapja nem találják az eltűnt kerékpárost
- A banknak 40 millió forintot vissza kell fizetnie a gyulai devizahiteles családnak
- Ezzel a trükkel lopott 20 ezer forintot apa és kisfia a boltban
- Elloptak egy szatyornyi szöges cipőt, keresik a tettest
- Jönnek a ledolgozós szombatok: itt vannak a pontos dátumok!
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani.
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A Kövizig jelentése szerint hétfőn a Kettős-Körös vízállása Békésnél 101 centiméter, Doboznál 386 centiméter, Mezőberénynél 166 centiméter, Köröstarcsánál 209 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 343 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 113 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 127 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Zenés, vidám műsorok, arcfestés és csillámtetoválás, festőműhely, kézműves foglalkozások és ínyenc falatok. Többek között ezek jellemezték a Szent Mihály-napi forgatagot, amelyet vasárnap rendezett a Bankó András utca 44. szám alatt, az Egyensúly AE Egyesületnél a FICSAK Békéscsaba Alapítvány.
