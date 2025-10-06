október 6., hétfő

54 perce

Nagyszabású ellenőrzések kezdődnek hétfőtől Békésben: rendőrök és adóellenőrök is razziáznak

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.
  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre lehet számítani. 
  • A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést. 

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

A hétfői időjárás meglepetéseket tartogat

Ügyeletes patikák Békésben

október 06., hétfő:  Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Isteni Gondviselés Gyógyszertára (Deák F. u. 5., 549-270), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.


A közelmúltban nagy sikerrel rendezték meg az egyik legfontosabb nemzeti ételünket középpontba állító Töltött Káposzta Fesztivált Mezőberényben. Az óriási érdeklődés mellett megtartott program lehetőséget adott arra is, hogy kicsit utánakérdezzünk, hogy mi az igazán finom töltött káposzta titka. Meghoztuk a receptet.

A legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

