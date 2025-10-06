12 órája
Nagyszabású ellenőrzések kezdődnek hétfőtől Békésben: rendőrök és adóellenőrök is razziáznak
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Sok százan mozdultak meg a nemes célokért
- Negyed évezred közösségben - Tarhos együtt ünnepelt - galériával
- Hétfőtől rengeteg rendőr szállja meg az utakat Békésben is
- Szóltak előre: hétfőtől itt razziáznak az adóellenőrök
- Hat napja tűnt el csónakbalesetben Máté, azóta sem találják
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre lehet számítani.
- A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
A hétfői időjárás meglepetéseket tartogat
Ügyeletes patikák Békésben
október 06., hétfő: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Isteni Gondviselés Gyógyszertára (Deák F. u. 5., 549-270), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is
Legnézettebb videónk
Mesterfogások a profiktól: ha így készíted, tökéletes lesz a töltött káposztád
A közelmúltban nagy sikerrel rendezték meg az egyik legfontosabb nemzeti ételünket középpontba állító Töltött Káposzta Fesztivált Mezőberényben. Az óriási érdeklődés mellett megtartott program lehetőséget adott arra is, hogy kicsit utánakérdezzünk, hogy mi az igazán finom töltött káposzta titka. Meghoztuk a receptet.
A legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
Pár nap alatt madárparadicsommá vált a kiszáradt holdbéli táj: a vízzel együtt visszatért az élet
Levizsgázott az iskolaőrök új generációja: Békésben is szolgálnak majd