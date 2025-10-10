október 10., péntek

Gedeon névnap

+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

31 perce

Gyuláról a világirodalom csúcsára: Nobel-díjas lett Krasznahorkai László

Címkék#friss hírek#közlekedés#összefoglaló#patika

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen
Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.
  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést. 
  • A Doboz-Békéscsaba összekötő úton ( 4239) építési munkák zajlanak.
  • A Tarhos-Békés-Gerla összekötő úton (4238) útkarbantartási munkát végeznek.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Mi vár ránk ma? A pénteki időjárás újabb fordulatot tartogat

Ügyeletes patikák Békésben

október 10., péntek: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Legnézettebb videónk

Megvan a Csabai Kolbászfesztivál idei királya, pedig még el sem kezdődött a rendezvény

Úgy lehet már kolbászkirály, hogy a kolbászfesztivál felvezető versenyszámát, a nemzetközi szárazkolbászversenyt csütörtökön tartották a Csabai Kolbászházban. Nyolcvannégy versenydarabból választotta ki a zsűri a jók közül a legjobbakat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 alkalmából. Hat versenydarab érkezett külföldről is postán, ezeket külön pontozták.

A legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu