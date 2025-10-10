3 órája
Gyuláról a világirodalom csúcsára: Nobel-díjas lett Krasznahorkai László
- A gyulai születésű Krasznahorkai László veheti át az irodalmi Nobel-díjat
- Ismét balesettel indult a reggel
- Drámai fotók a leégett tanyáról, mesterlövészt is bevetettek
- Vörös foltokkal ébredt az apa, szét kellett szedni az egész szobát
- Elég egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóország lesz
- Az új iPhone Air: vékony csoda kompromisszumokkal
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton ( 4239) építési munkák zajlanak.
- A Tarhos-Békés-Gerla összekötő úton (4238) útkarbantartási munkát végeznek.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Mi vár ránk ma? A pénteki időjárás újabb fordulatot tartogat
Ügyeletes patikák Békésben
október 10., péntek: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)
Megvan a Csabai Kolbászfesztivál idei királya, pedig még el sem kezdődött a rendezvény
Úgy lehet már kolbászkirály, hogy a kolbászfesztivál felvezető versenyszámát, a nemzetközi szárazkolbászversenyt csütörtökön tartották a Csabai Kolbászházban. Nyolcvannégy versenydarabból választotta ki a zsűri a jók közül a legjobbakat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 alkalmából. Hat versenydarab érkezett külföldről is postán, ezeket külön pontozták.
Megy az adok-kapok a súlyos kerékpáros baleset után, mindenki mást okol