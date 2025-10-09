október 9., csütörtök

Összefoglaló

8 órája

Lövés a lángoló tanyán, egy ember megsérült

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Friss hírek


Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.
  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést. 
  • A Doboz-Békéscsaba összekötő úton ( 4239) építési munkák zajlanak.
  • A Tarhos-Békés-Gerla összekötő úton (4238) útkarbantartási munkát végeznek.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Kiszámíthatatlan lesz a csütörtöki időjárás –napfény után zápor jöhet.

Ügyeletes patikák Békésben

október 09., csütörtök: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk
Ötezer diák ismerkedhet meg a jövő lehetőségeivel

Megkezdődött a Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár szerdán délelőtt Békéscsabán, a CsabaParkban. Az idei programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be, a pályaválasztási vásárra a két nap alatt 5000 diákot, illetve érdeklődőt várnak.

A legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

