Lövés a lángoló tanyán, egy ember megsérült
- Egy lövés is eldördült a lángokban álló tanyán, egy ember megsérült
- Ötezer diák ismerkedhet meg a jövő lehetőségeivel
- Százezer forintot találtak a gyerekek a Lencsésin
- Nagy bejelentést tett Ásós Géza!
- Tarr Zoltán most a munkásokba és a tanárokba szállt bele
- Hó fogságából szabadították ki a Mount Everest keleti oldalán rekedt túrázókat
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton ( 4239) építési munkák zajlanak.
- A Tarhos-Békés-Gerla összekötő úton (4238) útkarbantartási munkát végeznek.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Kiszámíthatatlan lesz a csütörtöki időjárás –napfény után zápor jöhet.
Ügyeletes patikák Békésben
október 09., csütörtök: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Ötezer diák ismerkedhet meg a jövő lehetőségeivel
Megkezdődött a Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár szerdán délelőtt Békéscsabán, a CsabaParkban. Az idei programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be, a pályaválasztási vásárra a két nap alatt 5000 diákot, illetve érdeklődőt várnak.
A legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
