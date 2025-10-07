15 perce
A békési halőrök ismét a vízen és folytatódik az eltűnt kutató utáni kutatás
- A traffipaxok tavaly harmincezernél többször kapták le a gyorshajtókat Békésben
- Újra vízen a békési halőrök: tovább keresik az eltűnt kutatót
- Minden megváltozott, amikor a sofőr kinyitotta a kocsi ajtaját
- Szarvas Péter: fontos, hogy jól érezze magát a Vulcan Shield Global Békéscsabán
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre lehet számítani.
- A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Fordulatokkal teli keddi időjárás.
Ügyeletes patikák Békésben
október 07., kedd: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani: az aradi vértanúkra emlékeztek Gyulán
Az igazságos forradalmakat és szabadságharcokat le lehet ugyan verni, de eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani – hangsúlyozta Maruzs Roland ezredes hétfőn délelőtt Gyulán. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka az aradi vértanúk emléknapja alkalmából elmondta, 1849 október 6-a az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc történetének egyik legtragikusabb, ám üzenetében legfelemelőbb napja.
