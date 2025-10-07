A békési halőrök ismét a vízen és folytatódik az eltűnt kutató utáni kutatás

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az útinform tájékoztatása szerint,

A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre lehet számítani.

A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Fordulatokkal teli keddi időjárás.

Ügyeletes patikák Békésben

október 07., kedd: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani: az aradi vértanúkra emlékeztek Gyulán

Az igazságos forradalmakat és szabadságharcokat le lehet ugyan verni, de eszméket és eszményeket szuronyokkal nem lehet elpusztítani – hangsúlyozta Maruzs Roland ezredes hétfőn délelőtt Gyulán. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka az aradi vértanúk emléknapja alkalmából elmondta, 1849 október 6-a az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc történetének egyik legtragikusabb, ám üzenetében legfelemelőbb napja.

