Csalók élnek vissza az MVM nevével – így védekezhet ellenük
- Elgázoltak egy fiatal biciklis lányt a belvárosban
- Belvárosi razzia: sokan fennakadtak a rendőrök hálóján
- Nem fogja kitalálni, ki tért be a megye legnagyobb régiségboltjába
- A Lidl bevásárlókocsijai miatt áll a bál országszerte – sokan most szembesültek vele
- Fontos változás jön a belvárosi parkolásban, erre számítson minden autós
- Az MVM nevével élnek vissza a csalók, mutatjuk, hogy maradhat biztonságban
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre lehet számítani.
- A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton ( 4239) építési munkák zajlanak.
- A Tarhos-Békés-Gerla összekötő úton (4238) útkarbantartási munkát végeznek.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Változékony, de barátságos lesz a szerdai időjárás
Ügyeletes patikák Békésben
október 08., szerda: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Ellátogattunk az ország legkisebb sörfőzdéjébe, belefutottunk Szöszibe is
Többféle kisüzemi kézműves sör készül az ország legkisebb sörfőzdéjében, hogy aztán a piacra kerüljön. A kézműves sör egyre nagyobb teret hódít, ez igaz Szöszire, a Csabán Kölcsre, a Premierre és az Édenre is. Végigjártuk a kis sörfőző manufaktúrát, ami lényegében egy garázsnak készült helyiségben működik, és csodálatos világba csöppentünk.
