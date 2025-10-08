október 8., szerda

Összefoglaló

12 órája

Csalók élnek vissza az MVM nevével – így védekezhet ellenük

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Friss hírek

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A mezőmegyeri bekötő úton (46169) építési munkák folynak.
  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre lehet számítani. 
  • A Debrecen-Szeged másodrendű főúton (47) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést. 
  • A Doboz-Békéscsaba összekötő úton ( 4239) építési munkák zajlanak.
  • A Tarhos-Békés-Gerla összekötő úton (4238) útkarbantartási munkát végeznek.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Változékony, de barátságos lesz a szerdai időjárás

Ügyeletes patikák Békésben

október 08., szerda: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Ellátogattunk az ország legkisebb sörfőzdéjébe, belefutottunk Szöszibe is

Többféle kisüzemi kézműves sör készül az ország legkisebb sörfőzdéjében, hogy aztán a piacra kerüljön. A kézműves sör egyre nagyobb teret hódít, ez igaz Szöszire, a Csabán Kölcsre, a Premierre és az Édenre is. Végigjártuk a kis sörfőző manufaktúrát, ami lényegében egy garázsnak készült helyiségben működik, és csodálatos világba csöppentünk. 

A legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

