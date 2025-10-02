október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Összefoglaló

23 perce

Disznótorral indult a hangolódás – közeleg az ország egyik legnagyobb vására

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Shutterstock

Friss hírek

  • Tragédiába torkollott a csónakázás: eltűnt egy fiatal a Hortobágy-Berettyóban

Komoly mentőakció zajlott le szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, miután egy csónak eddig ismeretlen okból felborult.

  • Szemétszállítás: a minisztérium tisztázta a felmerült kérdéseket

A szaktárca tiszta vizet öntött a pohárba a hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekben.

  • Színekben utazott a drogdíler, most szürkébe borult az élete

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 41 éves férfit Komádiban.

  • Tiszta volt a rajtaütés: hamis mosószerrel kapták el a piaci árust

Közel 3 millió forintos vagyoni hátrányt okozott egy békéscsabai férfi. Ezt az összeget közel kétezer liter hamis mosószerrel sikerült összehoznia. A piaci árust elkapták, ügyében megszületett a vádemelés.

  • Itt az időpont: ekkor rendezik az ország egyik legnagyobb kirakodóvásárát

A hagyományos Teréz napi búcsúi kirakodóvásárra október 19-én, vasárnap kerül sor.

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • Javítják a burkolatot a 44-es főúton Gyula elkerülő szakaszán. A 136-137 km között napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra kell számítani. 
    Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (a 8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás. 
  • Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet. 
  • a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.
  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.
  • A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Őszből kora télbe: fagypont közeli hajnal és viharos szél jön Békésben - videóval

Ügyeletes patikák Békésben

október 02., csütörtök: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Isteni Gondviselés Gyógyszertára (Deák F. u. 5., 549-270), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Aranykereszt Gyógyszertár (Vásárhelyi Pál u. 4. 463-021), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Csíki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út., 23., 313-543)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

  • Legnézettebb videónk
    Bemelegítő disznótorral hangoltak a Csabai Kolbászfesztiválra

Ha október, akkor Csabai Kolbászfesztivál, szerdán disznótorral hangoltak a rendezvényre. Itt volt többek között Fásy Ádám, a Fásy Mulató tulajdonosa, aki békési származású, és ahogy mondta, nélküle nem kezdődhet a kolbászfesztivál. Most is itt lesz október 23-26. között.

28. Csabai kolbászfesztivál

Fotók: Dinya Magdolna

A keddi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

