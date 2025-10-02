Disznótorral indult a hangolódás – közeleg az ország egyik legnagyobb vására

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Shutterstock

Friss hírek

Tragédiába torkollott a csónakázás: eltűnt egy fiatal a Hortobágy-Berettyóban

Komoly mentőakció zajlott le szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, miután egy csónak eddig ismeretlen okból felborult.

Szemétszállítás: a minisztérium tisztázta a felmerült kérdéseket

A szaktárca tiszta vizet öntött a pohárba a hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekben.

Színekben utazott a drogdíler, most szürkébe borult az élete

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 41 éves férfit Komádiban.

Tiszta volt a rajtaütés: hamis mosószerrel kapták el a piaci árust

Közel 3 millió forintos vagyoni hátrányt okozott egy békéscsabai férfi. Ezt az összeget közel kétezer liter hamis mosószerrel sikerült összehoznia. A piaci árust elkapták, ügyében megszületett a vádemelés.

Itt az időpont: ekkor rendezik az ország egyik legnagyobb kirakodóvásárát

A hagyományos Teréz napi búcsúi kirakodóvásárra október 19-én, vasárnap kerül sor.

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

Javítják a burkolatot a 44-es főúton Gyula elkerülő szakaszán. A 136-137 km között napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra kell számítani.

Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (a 8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.

Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két km-es szakaszon (a 8-as és a 10-es km között) az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás. Gyula-Városerdő településrésznél lévő Fekete-Körös hídján javítják a dilatációs szerkezetet és a szigetelést cserélik. A 61-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni Doboz település felé lehet.

a Mezőberény-Szarvas összekötő úton (4641) gondozzák az útmenti növényzetet, útszűkületre lehet számítani.

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák folynak, útszűkületre kell számítani.

A Békéscsaba-Makó összekötő úton (4432) közmű építése miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.