Nincs menekvés: drograzzia söpör végig a vármegyén!
- Békésben sincs kegyelem: minden drogost levadásznak a rendőrök
- Szörnyű balesetek sora rázta meg Békést, egy 19 éves fiú is meghalt
- Ápoló volt, most őt ápolják: családja példát mutat szeretetből, gondoskodásból
- Jön a hatalmas kirakodóvásár, ezrek zarándokolnak a városba
- Berobbant az éjszaka, az after királya vezényelt a Mamma Miában – rengeteg képpel
- Közel másfélmilliárd jön Békéscsabára, fontos fejlesztések zárulhatnak le
- Ketyeg az óra: százezreknek kell lecserélniük ezt a fontos okmányt az év végéig
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani.
- Mezőberény-Békéscsaba összekötő úton (470) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet készülni.
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A Kövizig jelentése szerint szerdán a Kettős-Körös vízállása Békésnél 96 centiméter, Doboznál 344 centiméter, Mezőberénynél 161 centiméter, Köröstarcsánál 205 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 339 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 111 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 85 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Bár máskor zárva vannak, kinyíltak az ajtók, így a régész szakma rejtelmeibe, illetve raktárába is betekinthettek az érdeklődők kedden a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. A régészeti raktárles keretében a színfalak mögött több ezer éves ereklyékkel találkozhattak a látogatók, míg az állandó kiállítás régészeti szakaszában a legértékesebb leleteket is szemügyre vehették.
