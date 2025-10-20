Így előzhetjük meg a nagyobb megbetegedéseket!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az útinform tájékoztatása szerint,

Békéscsabán, a Mezőmegyer bekötőúton, a 2-es km-nél lévő Berényi úti vasúti átjáró felújítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A járműveket a 470-es főút- 44-es főút felé terelik!

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

A fagyos reggel után kivirul az időjárás Békésben.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3., 352-660), Orosháza, Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Intézeti Gyógyszertár (Könd u. 59., 68/411-166), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint hétfőn a Kettős-Körös vízállása Békésnél 96 centiméter, Doboznál 343 centiméter, Mezőberénynél 161 centiméter, Köröstarcsánál 205 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 339 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 112 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 84 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Egyre hűvösebbek a nappalok, de különösen az éjszakák, így lassan időszerűvé válik a nyári gumi cseréje. Utánajártunk, melyek ezzel kapcsolatban a leggyakoribb tévhitek és egyúttal a négyévszakos gumikra is rákérdeztünk.

