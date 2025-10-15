október 15., szerda

Összefoglaló

4 órája

Rémálom Békéscsabán – bicikliző anyát és gyermekét ütötte el egy autó

Friss hírek

Elgázoltak egy kerékpárral közlekedő édesanyját és gyermekét kedden délután Békéscsabán, a Felső Körös soron. Az eset során mind a ketten könnyebben megsérültek.

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
  • A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
  • Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani. 
  • Mezőberény-Békéscsaba összekötő úton (470) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet készülni. 

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Valamire készül az időjárás – ezt jobb, ha tudod, mielőtt kilépsz az ajtón!

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860) 

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint szerdán a Kettős-Körös vízállása Békésnél 93 centiméter, Doboznál 337 centiméter, Mezőberénynél 158 centiméter, Köröstarcsánál 202 pedig  centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 336 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 107 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 78 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

