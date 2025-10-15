Rémálom Békéscsabán – bicikliző anyát és gyermekét ütötte el egy autó

Legnézettebb videónk

Kedden ismét a tudomány, a kultúra és a sport világában barangolhattak a diákok a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán. A harmadik Cool-Tour Ifjúsági Napon ezúttal is neves előadók mutattak példát az érdeklődő fiatalok számára.

