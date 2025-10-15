4 órája
Rémálom Békéscsabán – bicikliző anyát és gyermekét ütötte el egy autó
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Elgázoltak egy kerékpárral közlekedő édesanyját és gyermekét kedden délután Békéscsabán, a Felső Körös soron. Az eset során mind a ketten könnyebben megsérültek.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Doboz-Békéscsaba összekötő úton (4239) közmű építése zajlik, ezért az érintett szakaszon útszűkületre kell számítani.
- A Gyula-Battonya-Mezőhegyes összekötő úton (4444) kátyúzás miatt félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.
- Nagybánhegyes-Kaszaper összekötő úton (4441) aszfaltozás folyik, útszűkületre kell számítani.
- Mezőberény-Békéscsaba összekötő úton (470) útkarbantartási munkálatok folynak, útszűkületre lehet készülni.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Valamire készül az időjárás – ezt jobb, ha tudod, mielőtt kilépsz az ajtón!
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, Kígyó Gyógyszertár (Mednyászky u. 2., 549-130), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Pingvin Patika (Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint szerdán a Kettős-Körös vízállása Békésnél 93 centiméter, Doboznál 337 centiméter, Mezőberénynél 158 centiméter, Köröstarcsánál 202 pedig centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 336 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 107 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 78 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Kedden ismét a tudomány, a kultúra és a sport világában barangolhattak a diákok a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán. A harmadik Cool-Tour Ifjúsági Napon ezúttal is neves előadók mutattak példát az érdeklődő fiatalok számára.
A keddi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.