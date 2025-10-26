október 26., vasárnap

Két nagykövet érkezett Békéscsabára, fontos ügyekben tárgyaltak

Címkék#városháza#magyarországi nagykövet#Szarvas Péter#Szlovákia

Két diplomata is járt az elmúlt napokban a városban. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy Szlovákia és Ukrajna magyarországi nagykövete látogatott Békéscsabára. Fontos ügyek kerültek szóba.

Licska Balázs

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármesetere a minap sajtótájékoztatón ismertette, hogy két szomszédos ország nagykövete is járt az elmúlt napokban a városban. A látogatások során fontos ügyek kerültek szóba.

nagykövetek tárgyaltak a békéscsabai városháza épületében
Szlovákia és Ukrajna magyarországi nagykövete is járt nemrég a békéscsabai városházán, jelentette be Szarvas Péter polgármester.  Fotó: MW

Szlovákia nagykövete a főkonzullal látogatott el a békéscsabai városházára

Szlovákia magyarországi nagykövete, Pavol Pavlis – Richard Kmeť békéscsabai szlovák főkonzul társaságában – találkozott a városvezetővel. A diplomata érdeklődött a helyi szlovákság helyzetéről, a helyi szlovák kultúráról. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a helyi szlováksággal. Megállapodtak abban, hogy a szlovák-magyar barátságra alapozva szerveznek egy jelentősebb gasztronómiai, kulturális programot a jövőben.

Ukrajna nagykövete megköszönte a menekültek támogatását

Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir szintén járt Békéscsabán. A városvezető szerint barátságos hangulatú beszélgetést folytattak, megfogalmazták a minél hamarabbi béke iránti igényüket. A diplomata megköszönte, hogy Békéscsaba az ukrán-orosz háború kitörése után több mint egy éven át 40 ukrajnai menekült békéscsabai tartózkodását – elszállásolását és étkeztetését –, óvodába és iskolába járását, sportolását támogatta. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a kárpátaljai Ungvár Békéscsaba testvérvárosa, a két település kapcsolata a jövőben erősödhet.

 

