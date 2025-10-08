Rohantak a mentők – sérült a tűzben álló tanyán!

Tűz ütött ki Nagybánhegyes határában, az Árpád utcában, egy tanyán; több épület égett teljes terjedelmében. A katasztrófavédelem nagybánhegyesi tűzzel kapcsolatos tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltók az egyik épületből több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet mesterlövész ártalmatlanított.

Egy ember megsérült a nagybánhegyesi tűzeset során. Illusztráció: Shutterstock

Több épület kapott lángra egy tanyán Nagybánhegyesen – ismertették a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a Beol.hu érdeklődésére. Hozzátették, hogy immár megfékezték a lángokat a helyszínre riasztott mezőkovácsházi és orosházi hivatásos tűzoltók. A jelenlegi információk szerint egy ember megsérült, ezért mentők is vonultak.

Nyomtalanul eltűnt egy kőműves, sehol sem találják

Nem mindennapi összefogás alakult ki néhány nap alatt egy Facebook-poszt kapcsán. A bejegyzésben egy eltűnt kőművest keresnek, aki rengeteg embert károsított meg Békésben.

A nyomtalanul eltűnt kőműves milliókat nyúlhatott le Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

A minap tett közzé bejegyzést a Békéscsaba napjainkban Facebook-csoportban egy kétségbeesett nő, amiben egy kőművesként dolgozó férfit keres. Információi szerint a szélhámos egy dél-békési településen él, a megtalálásához kért segítséget. A bejegyzésre rengetegen reagáltak, az eltűnt kőműves sok embernek tartozik.

Százezer forintot találtak a gyerekek a Lencsésin

Százezer forintot találtak a Lencsési lakótelepen a gyerekek. Illusztráció: MW

A városi közgyűlés ülésén került szóba, hogy 100 ezer forintos támogatást nyújt az önkormányzat egy alapítvány számára. A Szabó Pál Téri Általános Iskola Alapítvány kap ekkora összeget Varga Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselő javaslatára. A pénzt a Lencsési Általános Iskola tehetségeinek gondozására, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazására költheti az alapítvány.

Nagy bejelentést tett Ásós Géza!

Fontos bejelentést tett ma az ország első cigány étterme, a Kira vendéglő vezetője. Ásós Géza úgy fogalmazott, vendéglőjük újabb mérföldkőhöz érkezett. A bejelentésre özönlenek a like-ok és a hozzászólások.

Ásós Géza nagy bejelentést tett, ami sokaknak lehet fontos. Fotó: Kira Vendéglő/Facebook

Ásós Géza kapcsán egymást érik a hírek. Nemrég írtunk arról, hogy a népszerű riporter, Vujity Tvrtko Békés vármegyébe látogatott, előbb Gyulán, másnap pedig Békésen tartott telt ház előtt, nagy sikerű előadásokat.