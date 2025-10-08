1 órája
Rohantak a mentők – sérült a tűzben álló tanyán!
Több épület is lángba borult egy tanyán. A katasztrófavédelem információkat osztott meg a nagybánhegyesi tűzesetről, megszólalt a polgármester is. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 8-án.
Tűz ütött ki Nagybánhegyes határában, az Árpád utcában, egy tanyán; több épület égett teljes terjedelmében. A katasztrófavédelem nagybánhegyesi tűzzel kapcsolatos tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltók az egyik épületből több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet mesterlövész ártalmatlanított.
Több épület kapott lángra egy tanyán Nagybánhegyesen – ismertették a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a Beol.hu érdeklődésére. Hozzátették, hogy immár megfékezték a lángokat a helyszínre riasztott mezőkovácsházi és orosházi hivatásos tűzoltók. A jelenlegi információk szerint egy ember megsérült, ezért mentők is vonultak.
Nyomtalanul eltűnt egy kőműves, sehol sem találják
Nem mindennapi összefogás alakult ki néhány nap alatt egy Facebook-poszt kapcsán. A bejegyzésben egy eltűnt kőművest keresnek, aki rengeteg embert károsított meg Békésben.
A minap tett közzé bejegyzést a Békéscsaba napjainkban Facebook-csoportban egy kétségbeesett nő, amiben egy kőművesként dolgozó férfit keres. Információi szerint a szélhámos egy dél-békési településen él, a megtalálásához kért segítséget. A bejegyzésre rengetegen reagáltak, az eltűnt kőműves sok embernek tartozik.
Százezer forintot találtak a gyerekek a Lencsésin
Százezer forintot találtak gyerekek a Lencsési lakótelepen.
A városi közgyűlés ülésén került szóba, hogy 100 ezer forintos támogatást nyújt az önkormányzat egy alapítvány számára. A Szabó Pál Téri Általános Iskola Alapítvány kap ekkora összeget Varga Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselő javaslatára. A pénzt a Lencsési Általános Iskola tehetségeinek gondozására, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazására költheti az alapítvány.
Nagy bejelentést tett Ásós Géza!
Fontos bejelentést tett ma az ország első cigány étterme, a Kira vendéglő vezetője. Ásós Géza úgy fogalmazott, vendéglőjük újabb mérföldkőhöz érkezett. A bejelentésre özönlenek a like-ok és a hozzászólások.
Ásós Géza kapcsán egymást érik a hírek. Nemrég írtunk arról, hogy a népszerű riporter, Vujity Tvrtko Békés vármegyébe látogatott, előbb Gyulán, másnap pedig Békésen tartott telt ház előtt, nagy sikerű előadásokat.
Itt a végjáték: eladó az orosházi síküveggyár – galériával, videóval
A jelek szerint végleg eldőlt a sorsa az egykor patinás orosházi síküveggyárnak. Már az ingatlanhirdetés is megjelent: eladó a Guardian Orosháza ipari létesítménye.
A Guardian már 30 éve gyárt síküveget Békés megyében – írtuk 2021 áprilisában portálunkon. 1991. február 3-án történelmi pillanatnak lehettek tanúi az akkori munkavállalók, hiszen legördült az első síküvegtábla a gyártósoron. Ezzel kezdetét vette, Kelet-Európában elsőként, ráadásul Magyarország keleti régiójában a floatüveg-gyártás. Akkor a Guardian Orosháza kapcsán úgy fogalmaztak: a folyamatos fejlődés, termékfejlesztés eredményeképpen tevékenységével világszinten elismert építészeti látványosságokat teremt, valamint élhetőbb környezeti megoldásokat kínál az embereknek.
Ötezer diák ismerkedhet meg a jövő lehetőségeivel – galériával
Megkezdődött a Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár szerdán délelőtt Békéscsabán, a CsabaParkban. Az idei programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be, a pályaválasztási vásárra a két nap alatt 5000 diákot, illetve érdeklődőt várnak.