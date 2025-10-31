október 31., péntek

Jubileumot ünnepeltek

2 órája

Másfél évszázad küszöbén: 130 éve áll a nagybánhegyesi evangélikus templom - galériával

Címkék#Pepó Jánosné#templomban#egyháztörténeti#lelkész#ünnepség#gyülekezet

Jeles napja volt a nagybánhegyesieknek pénteken. A nagybánhegyesi evangélikus templom fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartottak nagyszabású ünnepséget. Megteltek a padsorok, a falakon a település alkotótáboraiban készült festmények arról árulkodtak, őket is megihlette nagybánhegyesi tartózkodásuk idején ez az ódon épület. A hímző asszonyok meglepetéssel készültek.

Csete Ilona

A nagybánhegyesieknél vendégeskedtek pénteken a környék evangélikus gyülekezeteinek a képviselői, magyar és szlovák vendégek, a helyi katolikus és református gyülekezet tagjai. A nagybánhegyesi evangélikus templom az ünnepség idejére szinte teljesen megtelt, a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület, a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat, a Nagybánhegyesi Evangélikus Gyülekezet hívó szavára.

A nagybánhegyesi evangélikus templom
A nagybánhegyesi evangélikus templom 130 éves, pénteken megünnepelték. A szerző felvétele

A Nagybánhegyesi evangélikus templom megtelt

A hálaadó istentiszteleten Madarász Géza lelkész köszöntötte a megjelenteket, majd röviden a templom történetét elevenítette fel.

– 1867-ben épült fel kistemplomuk, ami gyülekezeti házként és múzeumként funkcionál. 1894. június 13-án történt az evangélikus templom alapkőletétele, Krimm József nagylaki építész tervezte. 1895. december 22-én, negyedik adventi vasárnapon lett felszentelve – emlékeztetett a házigazda, majd a gyülekezet lelkészeiről részletesen is mesélt. Ezután igét hirdetett Lázár Zsolt esperes és Spisák Attila lelkész.

A mi 130 éves evangélikus nagytemplomunk című könyv bemutatóját is itt tartották. A Bánhegyesi Füzetek 9. kötete lett ez a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület kiadásában. A könyv szerkesztője, dr. Zsilák Mária maga osztotta meg a hallgatósággal azt a hónapokig tartó és szerteágazó egyháztörténeti kutató munkát, ami ennek a tartalmas kiadványnak az alapjául szolgált.

A Rezeda szakkör hímezte oltárterítők a helyükre kerültek. A szerző felvétele

Oltárterítők a Rezeda  szakkör asszonyaitól

Az ünnepi alkalmat Alföldi Csaba orgonajátéka és a Nagybánhegyesi Kamarakórus műsora színesítette. Az együttes azt a művet adta elő, ami a felszenteléskor, 130 éve is felcsendült.

A kísérő programok kínáltak egyéb látnivalókat is a templomban: magyar és szlovák alkotók nagyánhegyesi alkotótáborokban készült, a templomot megörökítő festményeit kiállították; a szomszédos imaházban pedig az evangélikus tárgyi emlékek kiállítását nézhették meg az érdeklődők. A kétnyelvű (szlovák-magyar) rendezvényt szeretetvendégség zárta.

A Rezeda Művészeti Szakkör asszonyai által készített oltárterítők (szívvel hímzett darabok) is a helyükre kerültek és a református és a katolikus gyülekezetnek is ezen az alkalmon adták át gyönyörű munkáikat Azt már Pepó Jánosnétól tudtuk meg, hogy az evangélikus templomban elhelyezett terítők különlegessége, hogy az a nagybánhegyesi szőttesminta feldolgozásából készültek.

130 éves a nagybánhegyesi evangélikus templom

Fotók: Beol.hu

 

