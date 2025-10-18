Rangos szakmai életműdíjat kapott a mérnökségvezető

A Közúti Szakemberekért Alapítvány a rangos Pap Tamás Mérnökségvezetői Életműdíjjal azokat a 70 év feletti szakembereket jutalmazza, akik az út- és hídépítés területén maradandót alkottak, illetve tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak a hazai közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez. Ezt az elismerést érdemelte Nagy Gábor sarkadi nyugdíjas mérnökségvezető.

Nagy Gábor sarkadi nyugdíjas mérnökségvezető rangos életműdíjat érdemelt ki. Fotó: Sarkad Facebook-oldala

Nagy Gábor Sarkadra a 70-es években került

Nagy Gábor 1946-ban született Gyulán. Édesapja révén immár fiatalon megismerkedett az útépítés világával. 1964-ben Békéscsabán érettségizett, majd technikusi oklevelet szerzett, és pályafutását Hódmezővásárhelyen kezdte. 1973-ban került Békéscsabára, majd 1974-ben útmesterként vezette a frissen kialakított sarkadi üzemmérnökséget – ettől kezdve él Sarkadon.

A közéletben is tevékeny szerepet vállalt, vállal

Pályafutása során számos szakmai elismerésben részesült, a város pedig 2004-ben Sarkadért kitüntetést adományozott számára. Nagy Gábor Sarkadon nem csak szakemberként vállalt és vállal fontos szerepeket: tagja volt az önkormányzat gazdasági bizottságának, a Sarkad és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, valamint 2019 óta a helyi választási bizottság elnöke – ismertették Sarkad Facebook-oldalán.