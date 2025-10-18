4 órája
Rangos szakmai életműdíjat kapott a mérnökségvezető
A Közúti Szakemberekért Alapítvány kuratóriumának döntése alapján Pap Tamás Mérnökségvezetői Életműdíjat érdemelt ki a nyugdíjas mérnökségvezető. Nagy Gábor Sarkadon nem csak szakemberként volt és van jelen, a közéletben is fontos szerepeket vállalt és vállal – ismertették Sarkad Facebook-oldalán.
A Közúti Szakemberekért Alapítvány a rangos Pap Tamás Mérnökségvezetői Életműdíjjal azokat a 70 év feletti szakembereket jutalmazza, akik az út- és hídépítés területén maradandót alkottak, illetve tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak a hazai közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez. Ezt az elismerést érdemelte Nagy Gábor sarkadi nyugdíjas mérnökségvezető.
Nagy Gábor Sarkadra a 70-es években került
Nagy Gábor 1946-ban született Gyulán. Édesapja révén immár fiatalon megismerkedett az útépítés világával. 1964-ben Békéscsabán érettségizett, majd technikusi oklevelet szerzett, és pályafutását Hódmezővásárhelyen kezdte. 1973-ban került Békéscsabára, majd 1974-ben útmesterként vezette a frissen kialakított sarkadi üzemmérnökséget – ettől kezdve él Sarkadon.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A közéletben is tevékeny szerepet vállalt, vállal
Pályafutása során számos szakmai elismerésben részesült, a város pedig 2004-ben Sarkadért kitüntetést adományozott számára. Nagy Gábor Sarkadon nem csak szakemberként vállalt és vállal fontos szerepeket: tagja volt az önkormányzat gazdasági bizottságának, a Sarkad és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, valamint 2019 óta a helyi választási bizottság elnöke – ismertették Sarkad Facebook-oldalán.