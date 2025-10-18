október 18., szombat

MVM

2 órája

Féláron adja a klímákat az MVM, ekkortól elérhető az elképesztő lehetőség

Címkék#lakossági ügyfél#klíma#ajánlat#MVM#kedvezmény

Az MVM csoport kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést lakossági ügyfeleinek. A cég a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések elérhetőségét kívánja megkönnyíteni a háztartások számára – közölte az MVM csoport az MTI-vel.

Beol.hu

Az MVM Optimum Kft. október 20-án, hétfőn induló, két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50 százalék kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas, korszerű split vagy multi split klímaberendezésekhez. Az MVM csoport által kínált kedvezmény azok számára érhető el, akik meglévő gáz- vagy elektromos fűtésüket szeretnék energiatakarékosabbá tenni, ezzel csökkentve energiafelhasználásukat, így rezsiköltségeiket is. A pontos kedvezmény mértékét a társaságtól kapott, személyre szabott ajánlatban láthatják az ügyfelek – olvasható a cég MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában.

Az MVM csoport kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést
Téli meleg egy gombnyomásra – az MVM csoport lehetősége. Forrás: Shutterstock/ Illusztráció

Az MVM csoport vállalja a klímák telepítését is

A cég hangsúlyozta, az ügyfelek már a vásárláskor kedvezőbb árat fizetnek a korszerű berendezésekért. Az adminisztrációt, a szükséges dokumentációt és a teljes folyamatot a társaság intézi. A kedvezmény 2025. október 20. és november 2. között érhető el csak lakossági ügyfelek számára, és nem vehető igénybe más állami vagy uniós támogatással együtt. Kizárólag a kéthetes kampányidőszakban rögzített regisztrációk jogosítanak a kedvezmény igénybevételére, míg a fűtésre is alkalmas klímák telepítése ezt követően, ütemezetten történik. Az MVM csoport az ország teljes területén vállalja a klímák telepítését, és a gyártói garancián felül 1 év kivitelezési garanciát is biztosít – sorolták a tudnivalókat.

Télen több kedvezmény is jár: így működik a rezsicsökkentett elszámolás

A téli időszak kiadásainak csökkentését célozza a felhasználói szokásokhoz és a fűtési szezon ritmusához egyaránt igazodó elszámolási rendszer is az MVM-nél. A rezsicsökkentett földgáz esetén kedvezményes mennyiségek meghatározása idő- és fogyasztásarányosan történik.

 

