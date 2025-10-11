38 perce
A BMW-nél dolgoznál? Ha ez a minimális végzettséged, téged is várnak – fotókkal
Októberben elindult a tömeggyártása az új Neue Klasse autóknak a BMW Group debreceni üzemében. Viszont még mindig keresik az új kollégákat – te lehetsz a következő BMW munkatárs!
A beléptetés és a betanulás párhuzamosan zajlik, szinte az összes termelési területre vannak álláslehetőségek. A legtöbb új munkatársat azonban összeszerelői feladatokra keresik a debreceni gyárban, mondta Gábor Éva, a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetője.
Folyamatosan várjuk új munkatársainkat a karbantartásra, különösen elektromos területeken szerzett képesítéssel és tapasztalattal
– magyarázta Gábor Éva. Bár a csoportvezető és műszakvezető pozíciók jelentős részét már belső előléptetésekkel töltik fel, mindig szívesen hallgatják meg a vezetői és gyártási tapasztalattal érkező jelölteket. Nagy erőkkel keresik a termelési műszakvezetőket is. Emellett számos minőségbiztosításhoz kötődő betöltendő állás van, és folyamattechnikusokat is jelentős létszámban terveznek felvenni.
Három elvárás a BMW termelési munkatársai felé
A termelési munkatársak felé három alapvető elvárást fogalmaztak meg: legalább 8 általános végzettség, legalább 1 év – lehetőleg egybefüggő – termelési tapasztalat, illetve magyar nyelvtudás. A középfokú végzettség természetesen előnyt jelent, csak úgy, mint a több éves összeszerelési tapasztalat.
Minden munkatársunk végigmegy egy betanulási időszakon, ahol mindenkinek lehetősége van támogató és valós ipari környezetben megismernie a munkakörnyezetét, munkafolyamatokat és természetesen a kollégákat
– hangsúlyozta a HR Marketing csapatvezető. Senkitől sem várják el, hogy másnaptól mindent tökéletesen ismerjen. A képzések helyszíne már teljes mértékben a debreceni gyár, és a termelési munkatársak esetében minden oktatás magyarul történik.
BMW fórum Debrecenben
Bruttó 430 ezer forintos kezdő bérsáv
A bérsáv nyilvánossá tételét követően jelentősen megnőtt a jelentkezési kedv. Az összeszerelési tapasztalat nélkül érkező új belépők kezdő bruttó 430 ezer forintos bérsávból indulnak, amelyet a betanulás után a teljesítmény megfelelő fejlődésével 460 ezerre emelnek. Akik már összeszerelői tapasztalattal érkeznek, bruttó 490 ezer forintos havi alapbérrel kezdenek.
Ezeken felül műszakpótlékot, éves bérfejlesztést és negyedéves termelési bónuszt ajánlanak. Egyedülálló egészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak a gyár területén lévő egészségközpontban, valamint magánegészségbiztosítást és szűrővizsgálatokat tettek elérhetővé. A havi cafetérián felül a gyári kantinokban támogatják a melegétkezést és a munkába járást. A mobilitás kiemelt fontosságú: nem csak számos MÁV (Volán) járat esetében tették elérhető megállóvá a gyárat, de a bérletet is 100%-ban térítik. A régióban több mint 80 településre magánjáratokat, partnerbuszokat is indítanak a műszakokhoz igazítva.
Hol lehet jelentkezni? És milyen az interjú?
A bmwgroup.jobs/hu oldalon minden nyitott pozíció megtalálható, de kifejezetten a Termelési Munkatárs pozícióhoz lehetőség van előjelentkezésre is. Ha valakinek nincs kéznél önéletrajz, vagy még nem tudja, milyen terület érdekli, elég a nevét, telefonszámát és email címét megadnia – a toborzócsapat pár napon belül megkeresi és telefonon egyeztetik a belépési lehetőségeket. A toborzási ügyfélszolgálat a 06 52 33 1717-es számon érhető el, de Facebookon is kereshetik a gyárat.
A termelési munkatársak esetében először a toborzó partnerek telefonos előszűrést végeznek, ahol egyeztetik az érdeklődővel a részleteket. Ezt követően személyes kiválasztási napra hívják meg őket, ahol online tesztet végeznek, majd készségtesztet tartanak.
Gyakorlatban is megnézzük, hogy hogyan tudják követni a munkautasításokat vagy milyen a viszonyuk egy szerszámmal, például egy akkus csavarbehajtóval
– magyarázta Gábor Éva. Amennyiben ezek eredményei megfelelőek, személyes interjúra kerül sor a HR terület képviselőivel, valamint termelési csoportvezetők és területvezetők jelenlétével. Sikeres kiválasztás esetén ajánlatot adnak, ezután pedig a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, a munkaruhapróba és a céges belépőkártyához szükséges fotózás következik.
Gyártúrák indulnak hamarosan
A gyármegnyitót követően a tömeggyártás és második műszak indítása közben a munkatársak azon dolgoznak, hogy mielőbb megvalósulhassanak a gyártúrák. Addig is a toborzó csapat meglepetéssel készült: október 11-én és november 22-én a toborzási nyílt napokon a gyárbemutatót már nem csak videón keresztül tekinthetik meg az érdeklődők – ezeken a szombati napokon két-két turnusban rövid betekintésre is elviszik a jelölteket, benézhetnek a termelési területekre.
Az új generációs BMW iX3 tisztán elektromos meghajtású modell, amely a debreceni gyárban készül – ezekben a hetekben indult a tömeggyártás. A hatodik generációs BMW eDrive technológia akár 805 kilométeres hatótávolságot és 400 kW-os maximális töltési kapacitást tesz lehetővé.
