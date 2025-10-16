október 16., csütörtök

Gál névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

51 perce

Tartsd karban az autódat és kerüld el a súlyos balesetek

Címkék#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#motoros#Wenckheim-kastély#festmény#Mikulás

Ahogy beköszönt az ősz, nemcsak a ruhatárunkat, de az autónkat is érdemes felkészíteni a hideg hónapokra. A figyelmetlenség komoly következményekkel járhat – erre emlékeztet egy súlyos munkahelyi baleset is. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 16-án.

Beol.hu

Munkahelyi baleset: maradandó sérüléseket szenvedett egy nő.

Munkahelyi baleset: élete végéig viseli következményei
Munkahelyi baleset történt egy mezőhegyesi cipzárüzemben, mely során egy női dolgozó súlyosan megsérült. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Munkahelyi baleset: beszorult a gépbe a nő keze

Gondatlanság miatt vádat emelt az ügyészség egy tótkomlósi férfi ellen. A munkahelyi baleset következtében egy dolgozó maradandó sérüléseket szenvedett, a felelősségről pedig a bíróság dönt majd.

Ha ősszel nem nézed át az autódon ezt a 8 dolgot, télen könnyen baj lehet

A hideg beállta előtt érdemes rászánni az időt, és megvizsgálni a a gépjárművünket. Az autó őszi karbantartása és ellenőrzése során könnyen észrevehetünk olyan meghibásodást is, ami később később tragikus balesethez vezethet.

Az autó őszi karbantartása súlyos baleseteket is megelőzhet. Illusztráció: MW-archív

Új fejezet kezdődhet a Wenckheim-kastély történetében, beadta pályázatát Békés vármegye

Határidőre beadta a szabadkígyósi Wenckheim-kastély üzemeltetésére vonatkozó pályázatát a Békés Vármegyei Önkormányzat. A döntésről 3 hónapon belül születhet határozat.

Beadta pályázatát a Békés Vármegyei Önkormányzat a Wenckheim-kastély üzemeltetésére. Fotó: Beol.hu

Nyílt levelet írtak a polgármesternek, ez verte ki a biztosítékot a város lakóinál

Az utóbbi időben megszaporodtak a krosszmotorosok a városban, akik olyannyira hangosan közlekednek az utcákon, hogy az már egészségkárosító lehet – állítja egy békéscsabai lakos. Szerinte lépni kellene a hangos motorok miatt.

Egy helyi lakos nyílt levelet írt a polgármesternek, mert szerinte megszaporodtak a hangos motorok az utóbbi időben Békéscsabán. Illusztráció: MW

Megválaszoltak minden kérdést arról, hogy mi lesz a kidőlt fákkal

Komoly erdősítési, fásítási program indult, amely érinti Békéscsaba több helyszínét is, de főleg Jaminát és a CsabaParkot. Ennek kapcsán beszélt arról is Szarvas Péter polgármester, hogy szerte a városban több mint félezer fát kellene kivágni, mert azok kiszáradtak. Egy-egy vihar után is drámai képet mutathat Békéscsaba. A Beol.hu utánajárt, hogy kinek a feladata a kidőlt fák kivágása, eltakarítása, és mi a helyzet akkor, ha az Élővíz-csatorna vizében köt ki a fa.

A békéscsabai városházán és a vízügyi igazgatóságon is elmondták, hogy kinek a feladata a kidőlt fák eltávolítása, ha azok az Élővíz-csatorna vizében kötnek ki. Fotó: Beol.hu

Összefogással a mosolyokért: segíts te is, akár egy csokival

Idén is felkapja puttonyát és Mikulásként felkerekedik Csatári László, hogy örömet szerezzen a beteg és rászoruló gyermekeknek. Az ünnep a szeretetről szól – és néha elég egy apró gesztus, hogy valakinek igazán örömet szerezzünk. Legyél te is része a Mikulás-csodának, és ajándékozz mosolyt egy Mikuláscsomaggal!

Töltsük meg együtt a Télapó puttonyát! Mikuláscsomag-gyűjtés kórházban fekvő gyermekeknek. Beküldött fotó

Megvasalták, golyó ütötte, mégis túlélte: új életre kelt a különleges festmény - videóval

Egy kalandos, egyben regényes történetű, közelmúltban újjászületett festményt adtak át csütörtökön délelőtt Gyulán. A Deák Ferenc-portré immáron méltó módon és helyen őrzi a haza bölcsének emlékét a gyulai Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumban.

A Deák Ferenc-portré méltó helyen őrzi a haza bölcsének emlékét Fotó: Dinya Magdolna


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu