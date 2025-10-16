Tartsd karban az autódat és kerüld el a súlyos balesetek

Munkahelyi baleset: maradandó sérüléseket szenvedett egy nő.

Munkahelyi baleset történt egy mezőhegyesi cipzárüzemben, mely során egy női dolgozó súlyosan megsérült. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Munkahelyi baleset: beszorult a gépbe a nő keze

Gondatlanság miatt vádat emelt az ügyészség egy tótkomlósi férfi ellen. A munkahelyi baleset következtében egy dolgozó maradandó sérüléseket szenvedett, a felelősségről pedig a bíróság dönt majd.

Ha ősszel nem nézed át az autódon ezt a 8 dolgot, télen könnyen baj lehet

A hideg beállta előtt érdemes rászánni az időt, és megvizsgálni a a gépjárművünket. Az autó őszi karbantartása és ellenőrzése során könnyen észrevehetünk olyan meghibásodást is, ami később később tragikus balesethez vezethet.

Az autó őszi karbantartása súlyos baleseteket is megelőzhet. Illusztráció: MW-archív

Új fejezet kezdődhet a Wenckheim-kastély történetében, beadta pályázatát Békés vármegye

Határidőre beadta a szabadkígyósi Wenckheim-kastély üzemeltetésére vonatkozó pályázatát a Békés Vármegyei Önkormányzat. A döntésről 3 hónapon belül születhet határozat.

Beadta pályázatát a Békés Vármegyei Önkormányzat a Wenckheim-kastély üzemeltetésére. Fotó: Beol.hu

Nyílt levelet írtak a polgármesternek, ez verte ki a biztosítékot a város lakóinál

Az utóbbi időben megszaporodtak a krosszmotorosok a városban, akik olyannyira hangosan közlekednek az utcákon, hogy az már egészségkárosító lehet – állítja egy békéscsabai lakos. Szerinte lépni kellene a hangos motorok miatt.

Egy helyi lakos nyílt levelet írt a polgármesternek, mert szerinte megszaporodtak a hangos motorok az utóbbi időben Békéscsabán. Illusztráció: MW

Megválaszoltak minden kérdést arról, hogy mi lesz a kidőlt fákkal

Komoly erdősítési, fásítási program indult, amely érinti Békéscsaba több helyszínét is, de főleg Jaminát és a CsabaParkot. Ennek kapcsán beszélt arról is Szarvas Péter polgármester, hogy szerte a városban több mint félezer fát kellene kivágni, mert azok kiszáradtak. Egy-egy vihar után is drámai képet mutathat Békéscsaba. A Beol.hu utánajárt, hogy kinek a feladata a kidőlt fák kivágása, eltakarítása, és mi a helyzet akkor, ha az Élővíz-csatorna vizében köt ki a fa.

A békéscsabai városházán és a vízügyi igazgatóságon is elmondták, hogy kinek a feladata a kidőlt fák eltávolítása, ha azok az Élővíz-csatorna vizében kötnek ki. Fotó: Beol.hu

Összefogással a mosolyokért: segíts te is, akár egy csokival

Idén is felkapja puttonyát és Mikulásként felkerekedik Csatári László, hogy örömet szerezzen a beteg és rászoruló gyermekeknek. Az ünnep a szeretetről szól – és néha elég egy apró gesztus, hogy valakinek igazán örömet szerezzünk. Legyél te is része a Mikulás-csodának, és ajándékozz mosolyt egy Mikuláscsomaggal!