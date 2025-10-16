2 órája
Tartsd karban az autódat és kerüld el a súlyos balesetek
Ahogy beköszönt az ősz, nemcsak a ruhatárunkat, de az autónkat is érdemes felkészíteni a hideg hónapokra. A figyelmetlenség komoly következményekkel járhat – erre emlékeztet egy súlyos munkahelyi baleset is. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 16-án.
Munkahelyi baleset: maradandó sérüléseket szenvedett egy nő.
Munkahelyi baleset: beszorult a gépbe a nő keze
Gondatlanság miatt vádat emelt az ügyészség egy tótkomlósi férfi ellen. A munkahelyi baleset következtében egy dolgozó maradandó sérüléseket szenvedett, a felelősségről pedig a bíróság dönt majd.
Ha ősszel nem nézed át az autódon ezt a 8 dolgot, télen könnyen baj lehet
A hideg beállta előtt érdemes rászánni az időt, és megvizsgálni a a gépjárművünket. Az autó őszi karbantartása és ellenőrzése során könnyen észrevehetünk olyan meghibásodást is, ami később később tragikus balesethez vezethet.
Új fejezet kezdődhet a Wenckheim-kastély történetében, beadta pályázatát Békés vármegye
Határidőre beadta a szabadkígyósi Wenckheim-kastély üzemeltetésére vonatkozó pályázatát a Békés Vármegyei Önkormányzat. A döntésről 3 hónapon belül születhet határozat.
Nyílt levelet írtak a polgármesternek, ez verte ki a biztosítékot a város lakóinál
Az utóbbi időben megszaporodtak a krosszmotorosok a városban, akik olyannyira hangosan közlekednek az utcákon, hogy az már egészségkárosító lehet – állítja egy békéscsabai lakos. Szerinte lépni kellene a hangos motorok miatt.
Megválaszoltak minden kérdést arról, hogy mi lesz a kidőlt fákkal
Komoly erdősítési, fásítási program indult, amely érinti Békéscsaba több helyszínét is, de főleg Jaminát és a CsabaParkot. Ennek kapcsán beszélt arról is Szarvas Péter polgármester, hogy szerte a városban több mint félezer fát kellene kivágni, mert azok kiszáradtak. Egy-egy vihar után is drámai képet mutathat Békéscsaba. A Beol.hu utánajárt, hogy kinek a feladata a kidőlt fák kivágása, eltakarítása, és mi a helyzet akkor, ha az Élővíz-csatorna vizében köt ki a fa.
Összefogással a mosolyokért: segíts te is, akár egy csokival
Idén is felkapja puttonyát és Mikulásként felkerekedik Csatári László, hogy örömet szerezzen a beteg és rászoruló gyermekeknek. Az ünnep a szeretetről szól – és néha elég egy apró gesztus, hogy valakinek igazán örömet szerezzünk. Legyél te is része a Mikulás-csodának, és ajándékozz mosolyt egy Mikuláscsomaggal!
Megvasalták, golyó ütötte, mégis túlélte: új életre kelt a különleges festmény - videóval
Egy kalandos, egyben regényes történetű, közelmúltban újjászületett festményt adtak át csütörtökön délelőtt Gyulán. A Deák Ferenc-portré immáron méltó módon és helyen őrzi a haza bölcsének emlékét a gyulai Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumban.