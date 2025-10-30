Életmentő is lehet a mozgó rendelő, számos településre befut – podcasttal

A mozgó szűrőbusz busz 2019-ben indult el a Nemzeti Népegészségügyi Központ kezdeményezésére, ma az Országos Kórház-főigazgatóság tulajdonában, a Békés Vármegyei Központi Kórház működtetésében dolgozik. Célja, hogy elvigye a szűrővizsgálatokat azokhoz, akiknek egyébként nehezen lenne rá lehetőségük.

A mozgó szűrőbusz a kisebb településeket járja Békésben. Gerebenics-Szín Rózsa és dr. Gazdag Andrea hangsúlyozta: ha időben felismerik a betegségeket, életet menthetnek. Fotó: Ottlakán Boglárka

A mozgó szűrőbusz áprilistól novemberig működik

– Olyan kistelepülésekre jutunk el, ahol nincs szakrendelés, sokszor még a háziorvosi ellátás sem teljeskörű – mondta dr. Gazdag Andrea, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgatója. – A települések polgármesterei jelentkezhetnek a programra, a busz áprilistól novemberig működik, heti két-három kitelepüléssel. A helyszínek között Békés és Csongrád vármegye számos kistelepülése szerepel. A szűrésre nem kell előre bejelentkezni: bárki odamehet, aki épp a helyszínen tartózkodik. Csupán személyi igazolványra és TAJ-kártyára van szükség, de vannak vizsgálatok, amelyekhez ez sem feltétel.

A mozgó rendelő egy nagy, kétvizsgálós busz

A mozgó busz „főnővére”, Gerebenics-Szín Rózsa, a Békés Vármegyei Központi Kórház egészségfejlesztési mentálhigiénikusa, az egészségfejlesztési munkacsoport vezetője kiemelte, a mozgó rendelő egy nagy, kétvizsgálós busz, amelyben egyszerre több szakember dolgozik. Bőrgyógyász, belgyógyász, diabetológus, fogorvos, dentálhigiénikus és diplomás ápolók végzik a vizsgálatokat, kint pedig életmód-felmérést, dietetikai tanácsadást és testösszetétel-mérést is kínálnak.

A leggyakrabban végzett szűrések

Bőrgyógyászati vizsgálat, amely során a szakember dermatoszkóppal ellenőrzi a bőrelváltozásokat, kiszűrve a melanómát és más bőrdaganatokat.

Érszűkületi vizsgálat, amely a végtagok artériás keringését ellenőrzi. A korai felismerés itt életmentő lehet, hiszen az érszűkület súlyos esetben akár amputációhoz is vezethet.

Szájüregi szűrés, mely a szájnyálkahártya és a nyelv vizsgálatával segít korán felfedezni a daganatos elváltozásokat – különösen dohányosoknál, alkoholfogyasztóknál.

Prosztataszűrés 45 év felett, egyetlen csepp vérből. A PSA-szint mérésével kiszűrhetők a prosztata megnagyobbodás vagy daganatgyanús esetek, amelyeket a háziorvoshoz vagy szakorvoshoz irányítanak tovább.

Nem engedik el a betegek kezét

A buszon minden adat rögzítésre kerül az országos egészségügyi rendszerbe (EESZT), a páciens pedig papíron is megkapja eredményeit, így háziorvosánál folytathatja a kivizsgálást.

Nem engedjük el a betegek kezét. Ha komoly elváltozás gyanúja merül fel, a beteget továbbirányítjuk a szakorvosi rendszerbe, hogy mielőbb megkezdődhessen a kezelése

– hangsúlyozta dr. Gazdag Andrea.