1 órája

Életmentő is lehet a mozgó rendelő, számos településre befut – podcasttal

A betegségek megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a rendszeres szűrés, de mi van azokkal, akik távol élnek a kórházaktól, rendelőktől? Erre ad választ a mozgó szűrőbusz, amit a Békés Vármegyei Központi Kórház működtet, és ami immár hatodik éve járja a kisebb településeket, és ingyenes vizsgálatokkal segíti a lakosság egészségének megőrzését.

Nyemcsok László

A mozgó szűrőbusz busz 2019-ben indult el a Nemzeti Népegészségügyi Központ kezdeményezésére, ma az Országos Kórház-főigazgatóság tulajdonában, a Békés Vármegyei Központi Kórház működtetésében dolgozik. Célja, hogy elvigye a szűrővizsgálatokat azokhoz, akiknek egyébként nehezen lenne rá lehetőségük.

mozgó szűrőbusz jön: Gerebenics-Szín Rózsa és dr. Gazdag Andrea
A mozgó szűrőbusz a kisebb településeket járja Békésben. Gerebenics-Szín Rózsa és dr. Gazdag Andrea hangsúlyozta: ha időben felismerik a betegségeket, életet menthetnek. Fotó: Ottlakán Boglárka

A mozgó szűrőbusz áprilistól novemberig működik

– Olyan kistelepülésekre jutunk el, ahol nincs szakrendelés, sokszor még a háziorvosi ellátás sem teljeskörű – mondta dr. Gazdag Andrea, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgatója. – A települések polgármesterei jelentkezhetnek a programra, a busz áprilistól novemberig működik, heti két-három kitelepüléssel. A helyszínek között Békés és Csongrád vármegye számos kistelepülése szerepel. A szűrésre nem kell előre bejelentkezni: bárki odamehet, aki épp a helyszínen tartózkodik. Csupán személyi igazolványra és TAJ-kártyára van szükség, de vannak vizsgálatok, amelyekhez ez sem feltétel.

A mozgó rendelő egy nagy, kétvizsgálós busz

A mozgó busz „főnővére”, Gerebenics-Szín Rózsa, a Békés Vármegyei Központi Kórház egészségfejlesztési mentálhigiénikusa, az egészségfejlesztési munkacsoport vezetője kiemelte, a mozgó rendelő egy nagy, kétvizsgálós busz, amelyben egyszerre több szakember dolgozik. Bőrgyógyász, belgyógyász, diabetológus, fogorvos, dentálhigiénikus és diplomás ápolók végzik a vizsgálatokat, kint pedig életmód-felmérést, dietetikai tanácsadást és testösszetétel-mérést is kínálnak.

A leggyakrabban végzett szűrések

  • Bőrgyógyászati vizsgálat, amely során a szakember dermatoszkóppal ellenőrzi a bőrelváltozásokat, kiszűrve a melanómát és más bőrdaganatokat.
  • Érszűkületi vizsgálat, amely a végtagok artériás keringését ellenőrzi. A korai felismerés itt életmentő lehet, hiszen az érszűkület súlyos esetben akár amputációhoz is vezethet.
  • Szájüregi szűrés, mely a szájnyálkahártya és a nyelv vizsgálatával segít korán felfedezni a daganatos elváltozásokat – különösen dohányosoknál, alkoholfogyasztóknál.
  • Prosztataszűrés 45 év felett, egyetlen csepp vérből. A PSA-szint mérésével kiszűrhetők a prosztata megnagyobbodás vagy daganatgyanús esetek, amelyeket a háziorvoshoz vagy szakorvoshoz irányítanak tovább.

Nem engedik el a betegek kezét

A buszon minden adat rögzítésre kerül az országos egészségügyi rendszerbe (EESZT), a páciens pedig papíron is megkapja eredményeit, így háziorvosánál folytathatja a kivizsgálást. 

Nem engedjük el a betegek kezét. Ha komoly elváltozás gyanúja merül fel, a beteget továbbirányítjuk a szakorvosi rendszerbe, hogy mielőbb megkezdődhessen a kezelése

 – hangsúlyozta dr. Gazdag Andrea.

Nemcsak orvosi, hanem lelki támogatás is

Gerebenics-Szín Rózsa kiemelte: a programban fontos szerepet kap a lelki támogatás is. 

Sokan félnek a szűrésektől, főleg az eredménytől. A helyszíni jelenlét, a közvetlen beszélgetés, a megnyugtató tájékoztatás sokat segít. Sokszor látjuk, hogy akik félve jönnek, végül megkönnyebbülve távoznak.

A szűrőbusz kitelepülései gyakran igazi közösségi eseményekké válnak. A helyiek, beszélgetnek, a dietetikus tanácsokat ad étkezésről, mozgásról. – Egy-egy ilyen nap szinte faluünnepnek számít – mondta a mentálhigiénikus szakember.

Ingyenes és bárki számára elérhető

A szűrővizsgálatok mindenki számára teljesen ingyenesek – sem a település, sem az ott élők nem fizetnek érte. Az is részt vehet, aki épp arra jár, nincs szükség éhgyomorra érkezni vagy külön felkészülésre. A kórház és a Békés Vármegyei Kormányhivatal együttműködési megállapodást is kötött: segítik egymás munkáját, közösen szerveznek nagyobb szűrőnapokat, és megosztják az erőforrásaikat.

Újdonság: nőgyógyászati szűrés is várható

A tervek szerint a busz 2026-tól méhnyakrák-szűréssel is bővíti szolgáltatásait, így a nők számára is teljesebb ellátást nyújt majd. A program sikerét jelzi, hogy a busz minden évben több ezer embert ér el, és egyre több település jelentkezik. A vizsgálatok adatait a kórház negyedévente értékeli, a tapasztalatokat országos szinten is megosztják.

– A célunk az, hogy senki ne maradjon ki a megelőzésből csak azért, mert messze lakik a kórháztól – fogalmazott dr. Gazdag Andrea. – Ha időben felismerjük a betegségeket, életeket menthetünk.

 

 

 

 

Beol podcast

