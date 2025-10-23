október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

13°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkolómizéria

55 perce

Dúl a parkolóháború a lakótelepen – a motoros is visszaszólt

Címkék#motoros#vita#parkolás#Békéscsaba

Egy békéscsabai motoros válaszolt azoknak a lakóknak, akik különféle cetlikkel üzentek neki. A lakók szóvá tették, hogy autójukkal a motoros parkolása miatt nem tudnak normálisan megállni a Lencsési lakótelepen.

Beol.hu

– Tisztelettel meg szeretném magukat kérni valamire, nem panaszkodás céljából, szimplán az általános probléma esetleges megoldása reményében. A helyszín a Lencsési lakótelep egyik parkolója, de amúgy bárhol előfordul ez a probléma. Szóval, arról van szó, hogy ha már én kaptam cetlit a lakóktól a motoromért, hogy csak miattam nem férnek el az autók a parkolóban, akkor jogosnak tartom, hogy én is szóvá tegyem, hogy akkor maguk is legyenek kedvesek normálisabban beállni a parkolóba. Tehát ne 2 autónyi helyre, hanem normálisan – olvasható a történet a Békéscsaba napjainkban csoportban. Mint kiderült, a motoros parkolását kifogásolták a lakótelepi autótulajdonosok.

A motoros parkolását nehezményezték a lencsési lakótelepen.
A motoros parkolását kifogásolták: a motoros választ adott. Forrás: Facebook/Békéscsaba napjainkban

A motoros parkolását nehezményezték a lakótelepi autótulajdonosok

Ahogy a poszt szerzője fogalmaz: – Ne a képen látható módon tegyék! 5 autónyi helyen 3 autó áll, ez nagyon nem jó, ne csodálkozzunk, hogy nincs hely. Vagy ha így parkolnak, akkor legalább ne panaszkodjanak az én motorom miatt, ha ott tárolom a parkolóban – írta.

Megjegyzem, kb. 1,5  métert foglal hosszában, szélességben csak 1 métert (talán). Azért is tárolom ott, mert a panel ajtó előtt nem lehet. Garázst pedig nem engedhetek meg magamnak, se bérelni, se venni. Szerintem így az igazságos, ha már nekem szóltak, akkor én is szólok. 

Ahogy az a fogalmazásból is kitűnik, a motoros minden harag nélkül írta válaszát a felmerült parkolási gondokra, köszöni a megértést és reméli, javulni fog a helyzet. Azért egy utóirat is színesíti a leírtakat: – Aki erre a posztra negatív kommentet ír, annak baj lehet a tornyában, mert szerintem mindent tisztelettel leírtam, köszönöm.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Persze a kép is csalóka lehet, mert mi van, ha korábban egy rosz helyen álló másik autó miatt nem tudott normálisan beállni a képen látható autó sofőrje? A biztos választ csak a biztonsági kamerák – már ha van – felvételei alapján tudhatjuk meg, addig is marad a kétség, és maradnak a lakótelepi cetlik.

A krosszmotorosok miatt tört ki vita

Legutóbb a krosszmotorosok miatt tört ki vita Békéscsabán: egy lakos például egyenesen azt kérte, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a zajszint feletti járművek városból való kiszorításának lehetőségét.   

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu